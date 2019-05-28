Türkiye'nin en eski şalterini bulana İtalya tatili

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, bir tesise monte ve çalışır durumda olan en eski şalteri paylaşan kişi, İtalya'ya çift kişilik tatil paketinin sahibi olacak.

Tüm orta gerilim ve açık tip alçak gerilim kesicilere açık olan yarışma, 20 Mayıs-20 Haziran 2019'da gerçekleşecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin kişisel bilgileri ile birlikte şalter barkod resmi ve üretim tarihini, [email protected] e-posta adresine göndermeleri yeterli olacak.