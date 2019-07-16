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Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belli oldu

İstanbul; 131,6 milyar dolar marka değeri ve 100 üzerinden 88,65 marka gücü skoru ile Türkiye’nin en değerli ve en güçlü büyükşehir markası oldu.

DHA | 16.07.2019 - 11:19..
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Dünyada nüfusu 1 milyonu geçen ve rekabet halinde 548 büyükşehir bulunmaktadır. Artan bu rekabet altında şehrin imajının, o şehre ait markalar ve şehir ekonomisi üzerindeki etkisi de bilinen bir gerçek.

Bu noktada her yerel yönetimin dışarıdan doğrudan yatırımı cesaretlendirmesi, şehirde üretilen ürün ve hizmetlere değer katması, ziyaretçileri ve kabiliyet sahibi yerleşimcileri cezbetmesi beklenir. Türkiye de bu rekabette yarışan ülkeler arasında yer alıyor.

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in yaptığı “Brand Finance Turkey; Metropol 30” araştırmasında, Türkiye’nin en güçlü 30 büyükşehir markası belirlendi.

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belli oldu

ANKARA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Çalışmada güçlü bir şehir markasının şehir ekonomisi için nasıl fayda sağlayacağı, zayıf bir marka yönetiminin neden olabileceği olası zararın nasıl önlenebileceği gösterildi.

Rapora göre İstanbul 131.6 milyar dolar marka değeri ve 100 üzerinden 88.65 marka gücü skoru ile Türkiye’nin en değerli ve en güçlü büyükşehir markası olarak tespit edildi. İstanbul’u 35.4 milyar dolar marka değeri ile Ankara ve 24.2 milyar dolar marka değeri ile üçüncü sırada İzmir takip etti.

EN GÜÇLÜ 10 BÜYÜKŞEHİR MARKASI

1 – İstanbul - 88.6
2 - İzmir - 88.1
3- Ankara - 82.9
4- Antalya - 78.4
5- Bursa - 76.3
6- Muğla - 69.3
7- Konya - 66.7
8- Trabzon - 66.7
9- Kocaeli - 66.4
10- Adana - 64.4

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