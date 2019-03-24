Türkiye'nin en güzel kedileri boy gösterdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Van Kedisi Güzellik Yarışması"nda, en güzel kedi seçildi.

Bir AVM'de düzenlenen yarışmada, Van kedileri podyuma çıktı. Biri mavi diğeri sarı renk gözleri, kar beyaz tüyleri ve asil duruşlarıyla dikkati çeken Van kedilerinin katıldığı yarışmaya, vatandaşlar ile kente gelen turistler yoğun ilgi gösterdi.

VAN KEDİSİ TÜM FUARLARDA

Oylama öncesinde konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van kedisinin dünyanın en güzel kedilerinden biri olduğunu, katıldıkları tüm fuarlara Van kedisini götürdüklerini söyledi.