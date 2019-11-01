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Türkiye'nin en uzun kumsalında sezonun son temizliği

14 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin birinci, dünyanın da 10. en uzun kumsal şeridine sahip olan Samandağ sahilinde, yaz sezonunun son kumsal ve deniz temizliği yapıldı.

İHA | 01.11.2019 - 12:10..
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Hatay'da dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ sahilinde, sezonun son temizlik çalışması gerçekleşti. Çalışmalar kumsalda insanlar tarafından gerçekleşirken, denizde de tekne ile yapıldı.

''ATIKLAR ASİ NEHRİ'NDEN GELİYOR''

Hatay sahillerinin çeşitli nedenlerden dolayı kirliliğe maruz kaldığını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, “Hatay, Yayladağı’ndan Erzin'e kadar 158 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip. Bu kıyı şeridine kıyısı olan altı tane ilçemiz mevcut. Bu ilçelerimizde hem deniz yüzeylerinde hem de kumsallarımızda kirlilikler oluşmaktadır. Çeşitli kanallarla atıklar buraya ulaşıyor ve ciddi bir şekilde kumsal ve deniz kirliliği söz konusu oluyor. Bu atıklar genelde Asi Nehri'nden taşınarak gelen atıklar, açık denizden gelen atıklar ve gemilerden bir şekilde açık denizlere atılarak karaya vuran atıklardan oluşmakla birlikte vatandaşlarımızın sahillerimizi ve kumsalları kullandıkları zaman bıraktıkları atıklar da son derece önemli.” dedi.

Türkiye'nin en uzun kumsalında sezonun son temizliği

SON 5 YILDA 4 BİN ATIK TOPLANDI

2019 sezonunda Samandağ sahilinden, 900 ton atık toplandığı, son 5 yılda da 4 bin ton atık toplandığı belirtildi.

Türkiye'nin en uzun kumsalında sezonun son temizliği

90 PERSONELLİ EKİP

Kirliliği önlemek adına yapılan bu çalışmalarda, 158 kilometrelik kıyı şeridinde 2 tekne, 2 adet kum eleme ve traktör, 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ile birlikte, 90 personelle oluşan bir ekip oluşturularak, arındırma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en uzun kumsalında sezonun son temizliği

Türkiye'nin en uzun kumsalında sezonun son temizliği

Türkiye'nin en uzun kumsalında sezonun son temizliği

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