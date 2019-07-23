taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6819
Euro
6.3725
Altın
1424.71
Borsa
101088.73
Gram Altın
260.348

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin Türkiye'ye bir dönem teklif ettiği füze savunma sistemlerinin, tamamen ABD kontrolünde olacağını belirtti.

Haber Merkezi | 23.07.2019 - 00:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemine karşı oluşunun altında, Rusya, Çin, Hindistan ve İran'ı kıskaca alma planın sekteye uğramasının yattığını savundu.

"TÜRKİYE'YE VERİLECEK FÜZELERİN ANAHTARI ABD'DE OLACAKTI"

İsmail Hakkı Pekin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"2010'da Portekiz'in başkenti Lizbon'daki NATO liderleri toplantısında, EPA denilen bir savunma sistemi altında hem hava savunma hem de radar sistemleri yerleştirilecekti. Türkiye'ye yerleştirilecek radar sisteminin yanındaki füze sisteminin anahtarları ABD'nin elinde olacaktı. O yüzden Türkiye'nin kendi malı olan bir füze savunma sistemi alması gerekiyordu.

S-400'ler, ABD'nin küresel hakimiyet planına bir başkaldırıdır."

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Türkiye'ye kontrol edemeyeceği füze verecekti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

32
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

27
Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir