'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemine karşı oluşunun altında, Rusya, Çin, Hindistan ve İran'ı kıskaca alma planın sekteye uğramasının yattığını savundu.

"TÜRKİYE'YE VERİLECEK FÜZELERİN ANAHTARI ABD'DE OLACAKTI"

İsmail Hakkı Pekin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"2010'da Portekiz'in başkenti Lizbon'daki NATO liderleri toplantısında, EPA denilen bir savunma sistemi altında hem hava savunma hem de radar sistemleri yerleştirilecekti. Türkiye'ye yerleştirilecek radar sisteminin yanındaki füze sisteminin anahtarları ABD'nin elinde olacaktı. O yüzden Türkiye'nin kendi malı olan bir füze savunma sistemi alması gerekiyordu.

S-400'ler, ABD'nin küresel hakimiyet planına bir başkaldırıdır."

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Türkiye'ye kontrol edemeyeceği füze verecekti