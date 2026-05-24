Türkiye’nin geçiş güzergahı Yozgat’ta bayram trafiği yoğunluğu

İç Anadolu’yu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya bağlayan güzergâhta, özellikle öğle saatlerinden itibaren araç yoğunluğu yaşandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini artırdı.

EKİPLER OLASI AKSAKLIKLARI ÖNLEMEK İÇİN KONTROLÜ SAĞLIYOR

Ekipler, kavşaklar ve yoğun noktalarda trafik akışını kontrollü şekilde sağlayarak muhtemel aksaklıkların önüne geçmeye çalıştı.

Bayram yolculuğu için yola çıkan sürücüler ise güzergahın genel olarak akıcı olduğunu ifade etti.

"SADECE BOLU YOLU DOLUYDU"

Gebze’den Sivas’a giden Yunus Özdemir, "Sadece Bolu yolu doluydu. Geri kalan yollar güzeldi, akıcıydı. Herkese iyi bayramlar. Allah’a emanet olun, yolunuz açık olsun." dedi.

"BAZI NOKTALARDA TRAFİK VARDI AMA GENEL OLARAK RAHATTI"

İstanbul’dan Tokat istikametine gittiğini belirten Serkan Sabancıoğlu da, "Bazı noktalarda trafik vardı ama genel olarak rahattı. Vatandaşlar dinlenerek yola devam etsinler, sağlam gidip gelsinler." ifadelerini kullandı.

Drone ile görüntülenen E-88 karayolunda araç yoğunluğunun zaman zaman arttığı görülürken, ekiplerin bayram süresince denetim ve yönlendirme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.