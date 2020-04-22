Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de

Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyünde 3 şahsa, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi.

3

ABD'den 484 milyar dolarlık ek korona bütçesi

ABD Senatosu, koronavirüsle mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etti.