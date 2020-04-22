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Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye'de sağlık ekipmanları yüklenen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, İngiltere'ye vardı.

AA |
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Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de

Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de

Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı, yerel saatle 03.30'da (TSİ 05.30) Brize Norton Havaalanı'na indi.

Uçağa İstanbul'dan yüklenen tonlarca koruyucu ekipmanın, gün içinde ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlanması bekleniyor.

100'DEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI KORONADAN ÖLDÜ

Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de, 100'den fazla sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de

84 TONLUK KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını söylemişti.

İNGİLTERE, SİPARİŞİ GEÇ VERMİŞTİ

Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine hükümet zor duruma düşerken, siparişin geç verildiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin yardımları İngiliz bürokrasisine takıldı-haberi için tıklayın

Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de

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