Türkiye’nin gündemine oturan kargo sahibine ulaştı

Ankara Sincan’dan bir yayınevi tarafından alıcı Süleyman Semizoğlu’na içerisinde kitaplar olan bir kargo gönderildi.

Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler adres olarak "Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var.” yazısını görünce gözlerine inanamadı.

Yazıyı gören görevliler önce şaşırdı ardından gülmekten kendilerini alamadı.

İSİM OLMAMASINA RAĞMEN SAHİBİ BULUNDU

Mahalle, cadde ve sokak ismi olmamasına rağmen adresi bulan PTT görevlileri, kargoyu Denizli’nin Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi’ndeki sahibine teslim etti.

"KARGO PAKETİ TESLİM EDİLDİ"

Olayın ardından PTT’den yapılan yazılı açıklaması ise “En yaygın iş yeri ağı ile ülkemizin dört bir yanına özveri ile hizmet götüren PTT’nin, gönderileri her şartta teslim etmesi memnuniyetle karşılandı. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak ismi olmamasına rağmen kargo paketi PTT postacıları tarafından teslim edildi. Her zaman büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, hiçbir zor şarttan etkilenmeden gönderileri alıcılarına ulaştıran PTT görevlileri, gülümseten teslimat sonrasında bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.” ifadelerine yer verildi.

"PTT BÖYLE BULABİLECEK Mİ DİYE MERAK ETTİM"

Kargonun teslim edilmesinin ardından PTT Buldan Şube Müdürü Tahsin Çokal, 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Çokal, Semizoğlu’na "Neden böyle bir adres yazdın?" sorusunu yöneltti. Semizoğlu ise “Bu adresi PTT böyle bulabilecek mi? diye merak ettim o yüzden yazdım. Onlarda bulmuş, bravo PTT’ye.” diyerek herkesi güldürdü.