Türkiye’nin gururu Sümeyye Boyacı'nın hedefi Olimpiyatlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca Samsun’da "Zoru Başaranlar Engelleri Aşanlar" isimli program düzenlendi.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda Kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstü finalinde altın madalya kazanan ve iki kolu doğuştan olmayan Sümeyye Boyacı programa katılarak yaşadığı zorlukları ve başarılarını anlattı.

Programın açılış konuşmasını yapan KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, engelin ayakta olmadığını; görmeyen gözde, koşmayan ayakta, duymayan kulakta, sevmeyen yürekte olduğunu söyledi.

"BAŞARAMAZ DEDİLER"

Daha sonra kürsüye gelen Sümeyye Boyacı, bu zamana kadar yaşadığı zorlukları ve başarılarını anlattı. Yüzmeye 5 yaşında başladığını ifade eden Boyacı, "4 yıl boyunca özel ders şeklinde devam ettim sonrasında ise arkadaş istedim ve bir kulübe geçtim. Orada şu anda ki antrenörümle tanıştım. Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladım. Katıldığım her yarışta madalya aldıkça beni milli takım kamplarına davet etmeye başladılar. Sonra gençlerde başarılı şekilde devam ederken içimizden olan insanlar bile, ’bu kız devam etmez, başaramaz, başka hayalleri var’ dedi. Tabii ki tek hedefim yüzme anlamında değil. Akademik anlamda da bir şeyler yapmak istiyorum. Bu sözler beni, daha çok kamçıladı. Daha çok inat ettim. İlk uluslararası yarışım Berlin’deydi. 2 gümüş 2 bronz madalya alarak milli sporcu oldum.

"İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETTİĞİMDE HERŞEYİ UNUTUYORUM"

Bu süreç içerisinde tabii ki başka hayallerimi de gerçekleştirdim. Brezilya’dan tutun da Danimarka’ya kadar birçok ülkeye gittim. Bunlardan benim için en özeli ise Meksika’da ki ilk ve en küçük sporcu olarak katıldığım dünya şampiyonasıydı. Orada 0,23 salise ile kürsüyü kaçırdım. Çok üzüldüm ve çok ağlamıştım. Beni geçenler ise 45 yaşlarında ve olimpiyat şampiyonlarıydı. Ben yanlarında çömez olsam da daha diri vücuda sahiptim. Daha çok çalışarak devam ettim. Hayatımda neler unutulmadı ki bunların hepsi unutuluyor. Yarışta birinci olup bayrağımızı göklere çıkardığımız zaman, İstiklal Marşımızı oradaki tüm ülkelere dinlettiğimizde bunların hepsi unutuluyor" dedi.

"KOLLARIMLA DEĞİL, KALBİMLE SARILIYORUM"

Engelinin kendisine hiçbir zaman engel olmadığını aktaran Boyacı, "Farklılıklarımız bizi özel kılar. Hayal et ve farkını oluştur. Benim yapmak istediğim fark ise limitlerimi zorlayarak hem 2020’de Tokyo’da Türkiye’nin ilk olimpiyat şampiyonu olmak hem de akademik anlamda sınırlarımı zorlayarak en iyi yerlere gelmek. İleride yapmak istediğim meslek ise psikologluk. Çünkü bu hayatta karşılaştığım zorluklar oldu. Sporcu, öğrenci, ergenlik dönemi gibi. Ayrıca anne olduğumda da anne psikolojisinden de çok iyi anlayabilmek için psikolog olmak istiyorum. Yurt dışında ciddi eğitimler alarak İnternational Paralimpik Komitede sporcu psikologu olmak istiyorum. Orada hem ülkemi temsil etmek hem de haklarımızı savunmak istiyorum" diye konuştu.

Boyacı kendisinin omuzları ve kollarıyla değil de kalbiye herkese sarıldığını sözlerine ekledi.

Programda ayrıca görme engelli sanatçı Ersin Çimen yaşadığı zorlukları anlattı ve katılımcılara müzik keyfi yaşattı. Programın sonunda engellileri anlamak için katılımcılar sinevizyon izledi.

Programa Samsun’daki KYK yurtlarında kalan çok sayıda öğrenci katıldı.