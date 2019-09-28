Türkiye'nin güvenli bölge planına CHP'den ret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi ve Suriye'deki girişimlere destek istedi.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türkiye'nin oluşturmak istediği güvenli bölge planına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Buna göre; Suriye'nin kuzeyinde, 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak. Bölgeye 1 milyon Suriyeli mülteci gönderilecek.

Bu plana ilişkin görüşmeler devam ederken ilk tepki CHP'den geldi.

"BAŞKA BİR ÜLKENİN TOPRAĞINDA..."

Ceyda Karan'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Başka bir ülkenin toprağında toplu konut projeleri yapmak, ciddi meşruiyet sorgulaması yaratır" dedi.

Türkiye'nin yaptığı güvenli bölge planının detayları haberi