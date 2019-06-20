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Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz yola çıktı

Rum kesiminin tüm rahatsızlığına karşın Yavuz, temmuz başında sondaj faaliyetini gerçekleştirecek.

AA | 20.06.2019 - 14:35..
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Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz yola çıktı

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz sondaj gemisi, Akdeniz'e çıktı.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ AKDENİZ'E UĞURLANDI

Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine devam ederken Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda bir süredir demirleyen Yavuz sondaj gemisi, bugün petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlamak için yola çıkışı gerçekleşti.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin Fatih’ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisi Türkiye’nin. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu 229,6 metre, 36 metre genişlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. Yavuz yaşam alanlarıyla da çalışanlara konfor sunmakta. Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Gemide ‘Dynamic Positioning’ sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynı özelliklere sahip.

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz yola çıktı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz yola çıktı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz yola çıktı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz yola çıktı

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