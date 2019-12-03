Türkiye'nin ilk ayakkabısız girilen parkı Esenler'de

Türkiye'de ilk kez İstanbul Esenler'de bir proje hayata geçirildi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından 'Burası Türkiye'nin ilk ayakkabısız girilen parkı' notuyla paylaştığı video ile Esenler Şifa Bahçesi'ni tanıttı.

Göksu, bahçeye nasıl girileceğini uygulamalı bir şekilde gösterdi. Ceketini ve ayakkabılarını çıkarıp parkta yürüyen başkan Göksu, buranın şifa dağıtacağını söyledi.

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'DEĞİŞİK KUMLARDAN' YAPILDI

Parkın tanıtımında konuşan Göksu, "Burası Türkiye'nin ayakkabısız girilen ilk parkı. Burası dinlenmek ve sohbet etmek amaçlı bir mekân olduğu gibi aynı zamanda terapi ve sağlık açısından da çok önemli bir mekân. Değişik kumlardan, materyallerden ve metallerden oluşan yürüyüş parkuru var. Bu yürüyüş parkurunda yürüdüğünüz takdirde bütün vücut sistemi ayakların altında. Ayakların altındaki sisteme terapi yaptığı için bir şifa kaynağı olarak görülüyor. Bütün İstanbulluları ve sesimizi duyan kardeşlerimizi parkta yürümeye davet ediyorum." dedi.