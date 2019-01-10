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Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak yapan lisesi

Türkiye'de ilk kez ekolojik ahşap oyuncak üretimine başlayan Samsun Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pilot okullar arasında yer almak istiyor.

İHA | 10.01.2019 - 09:16..
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Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu 'Ekolojik Ahşap Oyuncak' projesi ile öğrenciler ve öğretmenler doğal oyuncak yapıyor.

Çocuk sağlığını korumak ve ithalatın önüne geçmek için yapılan proje kapsamında birbirinden ilginç ekolojik ahşap oyuncaklar yapılıyor.

BULDOZER İŞ MAKİNESİ ÖNE ÇIKTI

Mobilya ve İç Teknoloji Bölümü'ndeki öğrenciler ile 25 yıllık Mobilya ve İç Mimari Öğretmeni Burhan Yaman öncülüğünde yapılan ekolojik oyuncaklar arasında en fazla dikkat çeken ise buldozer iş makinesi.

Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak yapan lisesi

Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak yapan lisesi ViDEO

PİLOT OKULLAR ARASINDA YER ALMAK İSTİYORLAR

Oyuncaklar arasında kamyonlar, mini evler ve zeka geliştiren oyuncaklar da yer alıyor. Proje ve ürünleriyle hazır olduklarını belirten okul yönetimi, geçtiğimiz Kasım ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı, ahşap oyuncaklar için desteklenecek pilot okullar arasında yer almak istediklerini söylediler.

Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak yapan lisesi

Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak yapan lisesi

Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak yapan lisesi

Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak yapan lisesi


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