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Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Otokar tarafından, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı 'Akrep II duyuruldu.

DHA | 25.04.2019 - 09:17..
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Savunma sanayiinde Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla ülkenin silahlı kuvvetleri ile güvenlik güçlerine hizmet veren Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı 'Akrep II'yi tanıttı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki fabrikada basın toplantısı düzenleyen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, son 20 yılda dünyada değişen tehditler nedeniyle silahlı devriye, keşif ve gerektiğinde meskun mahal çatışmalarında kullanılabilecek araçlara olan ihtiyacın bir hayli arttığını ve yeni nesil zırhlı araç 'Akrep II'nin buradan yola çıkılarak geliştirildiğini ifade etti.

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İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLDİ

Serdar Görgüç, birikim ve ileri teknoloji kullanarak, 'Akrep II'yi geliştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kullanıcılarımızda her türlü keşif ve gözetleme görevleri başta olmak üzere birçok silah sistemi entegrasyonuna imkan veren düşük siluetli, yüksek balistik korumalı bir zırhlı araç ihtiyacının geliştiğini gözlemledik. 1995'te ürün ailemize eklediğimiz, yurt içinde ve dışında başarılar gösteren 'Akrep' aracımız, silueti küçük, 3 kişilik bir platformdu. Güncel beklenti ve gelecekteki tehditlere karşı sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve yüksek teknolojiyi kullanarak yeni nesil 'Akrep II'yi geliştirip, ürün ailemize ekledik. 'Akrep II'nin yüksek atış gücü, üstün koruma ve beka kabiliyeti, yüksek hareket kabiliyeti, düşük silueti, çevikliği ile özellikle ihracat pazarlarında başarı göstermesini bekliyoruz."


Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

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