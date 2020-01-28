Tarihte ilk kez Jandarma Komando Astsubay olarak görev alacak kadınlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda zorlu bir eğitimden geçerek, yetiştirilmeye başlandı.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelecek olan, tamamı gönüllü Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekerken cesaretleriyle de erkek meslektaşlarını aratmadı.

20 HAFTALIK EĞİTİM

20 hafta eğitim gördükleri komando okulunda, çok sayıda cesaret parkurunda eğitim gören kadın Jandarma Komandolar, düşman geri bölgesine harekat düzenleyebilecek şekilde, tim komutanı olarak yetiştiriliyor.

Uzak Doğu serbest savunma ve savaş sanatı olan ‘Ninbudo Aikijutsu’ eğitimleri de alan kadın Jandarma Komando Astsubaylar, eğitimlerini tatbikatlarla da pekiştiriyor.

İZMİR'DEN UŞAK'A KADAR KOŞU

İç güvenlik harekatlarında büyük önem taşıyan kondisyon ve dayanıklılığın artırılmasına yönelik olarak eğitimler de alan kursiyerler, eğitimin sonuna gelindiğinde tam teçhizatla İzmir’den Uşak’a kadar koşmuş, Uşak’tan Trabzon’a kadar ise yürümüş oluyor.





3 GÜNLÜK ZORLU HAYATI İDAME TATBİKATI

Kurs süresi boyunca komando harekatı, terörle mücadele harekatı, patlayıcı madde, temel savaş, hayatı idame ve her türlü silahla atış eğitimleri alan kadın komandolar; hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim şartlarında sabırla ve inatla kendilerine verilen görevleri de yerine getiriyor.





KESKİN NİŞANCI EĞİTİMİ

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Bora-12 keskin nişancı tüfeği ile keskin nişancılık eğitimi alan kursiyerler, özel kamuflajlarıyla düşmana kendilerini göstermeden hedef bölgeye sızma eğitimi de alıyor.