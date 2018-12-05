Zonguldak Kent Konseyi ve Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yerin metrelerce altına çalışarak ekmek parası kazanan maden işçilerinden oluşan koro kuruldu.

Türkiye'nin ilk madenci korosu konser verdi

27 KİŞİ, 6 AY BOYUNCA ÇALIŞTILAR

'Madenciler Korosu' adı verilen 27 kişilik koro, yeraltındaki mesailerini tamamladıktan sonra yer üstünde bir araya gelerek provalar yaptı. Koro, 6 ay süren çalışmanın ardından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ilk konserini verdi.

800 KİŞİLİK SALON DOLDU, AYAKTA İZLEDİLER

Konseri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, maden işçilerinin yakınları, akademisyenler ve öğrenciler izledi. 800 kişilik salonda yer kalmayınca izleyiciler konseri ayakta takip etti. Sahneye kömür yüklü vagonu taşıyarak çıkan maden işçileri, Mustafa Kömürcü'nün şefliğinde birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendirdi. İzleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti. 2 saat süren konser sonunda izleyiciler, maden işçilerini bir süre ayakta alkışladı.

YERALTINDAN ÇIKIP KONSERE GELDİLER

Koro şefi Mustafa Kömürcü, işçilerin büyük bir özveriyle konsere hazırlandıklarını anlattı. Koronun en büyük özelliğinin Türkiye'de bir ilk olması olduğunu ifade eden Kömürcü, şöyle konuştu:

"Zor koşulların insanları olan madenci kardeşlerim gerçekten zor zamanlarda, mesailerinin dışında eşlerinden çocuklarından zaman ayırıp çalışmalara geldiler. Bizlere inandılar ve birlikte böyle bir iş yaptık. Sahne dekorlarını bile günlerce kendileri hazırladılar. Bu madenci kardeşlerimiz 8 saat kazma salladıktan sonra mesai çıkışı koroya yetiştiler. Onları sevgi ve saygıyla alkışlıyoruz."





"BU KÖMÜRÜ ÇIKARMAMIZ GEREK"

Maden işçisi Birol Bıyıklı ise TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde 18 yıllık maden işçisi olduğunu söyledi. Koroda 'atmacayı vurdular' türküsünü söylediğini belirten Bıyıklı, "Her şey bizim için hayatta. Yerin metrelerce altına indiğimizde çıkmama ihtimalimiz olmadığını biz de biliyoruz. Bizim bu kömürü çıkarmamız gerekiyor. Zonguldaklı olarak kaderimizde madencilik yazıyor" dedi.

"YERALTINDAN ÇIKIP KONSERE GELDİK"

TTK Asma Müessese Müdürlüğü'nde kazmacı olarak yeraltında çalışan 12 yıllık madenci Yalçın Bayram da, "Koro var katılır mısınız dediler. Bende sesime güvendim ve geldim. İş çıkışı çalıştık. Bugün de yeraltından çıkıp koroya geldik. Yarında sabah işe gideceğiz. Çok güzel oldu konser. Emeği geçenlere, tüm izleyicilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Derya Akbıyık, "Zonguldak Kent Konseyi olarak bizler yürütme kurulu olarak böyle bir proje hazırladık. 6 ay bu projenin hazırlanma süresi oldu. Titiz bir çalışma yapıldı. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde böyle bir konseri gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.