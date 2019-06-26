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Türkiye'nin ilk mobilya ve dekorasyon AVM'si

Yeni evleneceklere, evini yenileyenlere veya sıcak bir yuva düzenlere bir müjdem var. Home City'e gittim, mobilya gezegenini gezdim. Size diyeceğim; çıkın çıkın gelin.

Özel İçerik | 26.06.2019 - 12:15..
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Semtten semte koşuşturup, pazar pazar gezip, koltuğa uygun perde bulma derdi bitti. Yorucu ve zaman alıcı bir süreç olan ev dizme meşakkati Home City Alışveriş Merkezi ile adeta bir zevk. Home City, bünyesinde barındırdığı markalarla evini yuva yaparken, bütçe dostu kampanyalarıyla da cebinizi şımartıyor.

PEMBE PANJURLARINA YAKIŞACAK HER ŞEY BURADA

Evine en çok yakışacak mobilya ve dekorasyon eşyaları için doğru adresi verdim; ben de yatak odama alacağım avize için Home City’e gittim. Alışveriş merkezi adeta bir mobilya gezegeni. Bir an kendimi, ev alışverişi yaparken değil de renk renk kumaşların, türlü türlü desenlerin sergilendiği bir müzede geziyormuş gibi hissettim. Burada ‘aradığınızı bulamamak’ diye bir sorununuz yok; aksine ‘fazla seçenek arasında kararsız kalmak’ gibi dertleriniz olacak.

Türkiye'nin ilk mobilya ve dekorasyon AVM'si

SABİHA GÖKÇEN'E 5 DAKİKA, ULAŞIMI DERT ETMEYİN

AVM genel olarak, oldukça büyük ve ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Home City Alışveriş Merkezi Pendik Kurtköy bağlantı yolu üzerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı karşısında hemen yol kenarında duruyor tüm şaşaasıyla. Şık bir dekorla inşa edilen binanın içerisi çocuk oyun alanları, yeme içme kısımları ve yüzlerce mağazayla donatılmış.

Ulaşım, dert edeceğiniz son konu olsun. Home City’e; birçok güzergâhtan AVM’nin servisleriyle ve Bostancıdan kalkan Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden E-9 ve Pendik YHT’den kalkan Sabiha Gökçen Havaalanına giden MR-60 no’lu toplu taşıma araçlarıyla gelebilirsiniz.

Türkiye'nin ilk mobilya ve dekorasyon AVM'si

SİZ BEĞENİN, GERİSİNİ HOME CİTY HALLETSİN

Home City Alışveriş Merkezi, en yalın ve samimi niyetiyle sadece ‘işinizi kolaylaştırma’ hizmetinde. Burada gereksiz zaman kaybı yaşayacağınız her şey ortadan kaldırılmış. Salon takımı için gideceğin kat belli, mutfak için gerekli olan tüm materyaller önünde dizili. AVM deyince aklınıza fahiş fiyatlar gelmesin. Home City’de yer edinen her marka, yeni yuvanızın bütçe dostu. Birbirinden özel kampanyalar sizi mutlu etmek için var.

Türkiye'nin ilk mobilya ve dekorasyon AVM'si

EVİN İÇİN BÜTÇE DOSTU KAMPANYALAR YAPILIYOR

Tüm bunların yanında etkinlik takvimindeki hareketlilik de dikkatimi çekti. Konserler, tiyatrolar ve kazandıran yarışlar da sizi bekliyor. Göz alıcı mimarisinin yanında; başta mobilya ve ev dekorasyonu olmak üzere bir evin ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında tüketiciye sunmayı hedefleyen konsept yapısıyla, doğru koltuk takımını nerede bulacağınızı biliyorum!

Bu arada KDV indiriminde son gün 30 Haziran... Unutmayın!

Türkiye'nin ilk mobilya ve dekorasyon AVM'si

İHTİYACINIZ OLANI BULACAĞINIZ ADRES BELLİ

Yeni evleniyorsanız, evinizi yeniliyorsanız veya ihtiyacınız olan eşyayı arıyorsanız çantanızı kolunuza takın ve Home City Alıveriş Merkezi'ne gelin. Evinizin her köşesini, güler yüzlü bir hizmet kalitesiyle dizin.

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