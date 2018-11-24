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Türkiye'nin ilk tropikal meyvesine tescil

Gazipaşa ilçesinde, üç yıl önce deneme amaçlı ekilen ve kısa sürede geçim kaynağı haline gelen "ejder meyvesi" tescillendi.

AA | 24.11.2018 - 12:53..
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Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde, Antalya Valiliği'nin desteğiyle tropik meyve projesi başlattı. Bu kapsamda 2012'de ABD'den 6 türde 11 çeşit tropik meyve çeşidi getirilerek, bunların Gazipaşa ilçesinde iki farklı lokasyonda adaptasyonları gerçekleştirildi.

ANAVATANI GÜNEY AMERİKA

Bölgeye uyum sağlayan ve halk arasında "ejder meyvesi" olarak bilinen anavatanı Güney Amerika olan pitaya, üç yıl içinde çiftçinin geçim kaynağı haline geldi. Tropikal çeşitlerin ticaretinin yapılabilmesi, fidan üretimleri için tescil çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk tropikal meyvesine tescil

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Bu kapsamda, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'nin tescil ettiği pitaya, Türkiye'nin ilk tescillenmiş tropikal meyvesi oldu.

Türkiye'nin ilk tropikal meyvesine tescil

TANESİ 10-60 LİRA

Tanesi, büyüklüğüne göre 10 ila 60 lira arasında satılan ejder meyvesi, içecek, cacık, salata ve meyve olarak tüketilebiliyor.

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