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Türkiye'nin ilk yapay buz parkı Palandöken'de inşa edildi

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, 20 metre uzunluğunda dev yapay buz parkı yapıldı

İHA | 27.11.2019 - 06:04..
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Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağı görenleri kendine hayran bırakıyor.

Erzurum'a 20 metrelik dev buz parkı VİDEO

TÜRKİYE'NİN İLK YAPAY BUZ PARKI

Palandöken'e gidenlerin şaşkınlıkla izlediği buz parkındaki buzun kalınlığı 40 santime ulaştı. Hafta içerisinde yağacak olan kar ile buz kalınlığının artacağı tahmin ediliyor. Dağcıların önlem alıp deneme tırmanışı yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması açısından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin ilk yapay buz parkı Palandöken'de inşa edildi

BUZ DAĞINDA EĞİTİMLER DE VERİLECEK

Buz parkında 6 aralıkta da buz tırmanış festivali düzenlenmesi bekleniyor. Festivalin yapılacağı güne kadar buzun kalınlığı bir metreyi bulması bekleniyor. Aynı anda 15 kişinin tırmanabildiği buz dağında eğitimler de verilecek.

Türkiye'nin ilk yapay buz parkı Palandöken'de inşa edildi

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