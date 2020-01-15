Türkiye'nin ilk yerli motoru seri üretimde

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'de 2012 yılında imzası atılan TEI-PD170 Operatif İHA Motor Geliştirmesi Projesi (SSB-TEI) kapsamında yapılan ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli motoru olma özelliği taşıyan TEI-PD170’nin seri üretim ilk partisi düzenlenen tören ile teslim edildi.

HAVA ARAÇLARININ GÜÇ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Projenin çıktısı olan PD170 isimli 170 beygir gücündeki pistonlu turbo dizel havacılık motorunun, başta ANKA platformu olmak üzere MALE (Medium Altitude Long Endurance) sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

2017 yılında prototipi yapılan ve 2018 yılında ANKA platformu ile ilk uçuşu gerçekleştirilen PD170 turbo dizel motorunun tamamı,TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) çalışanı, mühendisi ve teknisyen ekibi tarafındna üretildi.