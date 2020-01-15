taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8742
Euro
6.5552
Altın
1554.24
Borsa
120938.78
Gram Altın
293.274
Bitcoin
51576.11

Türkiye'nin ilk yerli motoru seri üretimde

2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dâhil olmak üzere yerli ve millî ilk motor teslim edildi.

AA | 15.01.2020 - 21:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'de 2012 yılında imzası atılan TEI-PD170 Operatif İHA Motor Geliştirmesi Projesi (SSB-TEI) kapsamında yapılan ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli motoru olma özelliği taşıyan TEI-PD170’nin seri üretim ilk partisi düzenlenen tören ile teslim edildi.

Türkiye'nin ilk yerli motoru seri üretimde

HAVA ARAÇLARININ GÜÇ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Projenin çıktısı olan PD170 isimli 170 beygir gücündeki pistonlu turbo dizel havacılık motorunun, başta ANKA platformu olmak üzere MALE (Medium Altitude Long Endurance) sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk yerli motoru seri üretimde

2017 yılında prototipi yapılan ve 2018 yılında ANKA platformu ile ilk uçuşu gerçekleştirilen PD170 turbo dizel motorunun tamamı,TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) çalışanı, mühendisi ve teknisyen ekibi tarafındna üretildi.

İlginizi Çekebilir
İzmir'deki tekne faciasından sonra 4 tutuklama
Çeşme açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Bursa'da okul önünde küçük kıza taksi çarptı
Mustafakemalpaşa ilçesinde okulun kapısından yola aniden çıkan kız öğrenciye çarpan taksi, küçük kızı metrelerce sürükledi.
Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu değerlendirdi.
Şanlıurfa'da PKK'ya ait uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa’da PKK/YPG terör örgütünün uyuşturucu ticareti yapacağı istihbaratı alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 57 kilo esrar bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

217
Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

468
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

312
Trump Kasım Süleymani’ye küfretti

Trump Kasım Süleymani’ye küfretti

210
Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi

Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi

300
Tunç Soyer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışları

Tunç Soyer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışları

144
Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir