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Türkiye'nin kapıları açması İngiltere'nin gündeminde

"Erdoğan'ın sabrını tükettik" diyen İngiliz basını, Avrupa'nın ciddi bir göç dalgası ile karşı karşıya olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 17:41..
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Türkiye'nin kapıları açması İngiltere'nin gündeminde

Esad rejiminin İdlib'de Türk askerini hedef alması sonrası Ankara, mültecilere sınır kapılarını açtı.

Avrupa sınırında başlayan mülteci krizi, İngiltere basınında geniş yankı uyandırdı.

The Telegraph gazetesi, "Avrupa'nın sınırlarında yenilenen kriz" başlıklı bir yazı yayınladı.

"ERDOĞAN'IN SABRI TÜKENDİ"

Gazete, Türkiye'nin sınırları açması ve Batı'ya doğru gidişleri teşvik etmesiyle Avrupa'nın, Suriye kaynaklı yeni bir göç kriziyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türkiye'nin kapıları açması İngiltere'nin gündeminde

Haberde, "Göç dalgasına engel olmak için daha önce AB'yle bir anlaşmaya varan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sabrının tükendiği açık." ifadelerine yer verildi.

"AVRUPA, ERDOĞAN'IN TEHDİTLERİNE KARŞI KORUMASIZ"

Financial Times, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle yaptığı göç anlaşmasının "çökmenin eşiğinde olduğunu" yazdı. Gazete, Ankara'daki yetkililerin uzun süredir Avrupalıları, vize serbestisi konusundaki vaatlerini yerine getirmemekle suçladığını belirtti.

Ayrıca, AB'nin Türkiye ile göç anlaşmasında bir gelişme kaydedememesinin, Avrupa'yı, Erdoğan'ın tehditleriyle yüzleşirken korunmasız bıraktığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin kapıları açması İngiltere'nin gündeminde

Türkiye'nin kapıları açması İngiltere'nin gündeminde

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