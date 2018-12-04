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Türkiye kasımda İran'dan ham petrol alımı yapmadı

Türkiye, ABD'nin İran ambargosundan muaf, ancak tarih henüz netleşmediği için beklemede.

REUTERS | 04.12.2018 - 08:43..
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ABD, İran'ın petrol ihracatını kısıtlamak için başlattığı yaptırımlarda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Tahran'ın en büyük sekiz müşterisine altı ay süreyle muafiyet tanıdı. Ancak muafiyetin ne zaman yürürlüğe gireceği belli değil.

HİÇ PETROL ALMADI

İsmini vermek istemeyen bir kaynağın sağladığı verilere göre Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş, ekim ayında İran'dan günde yaklaşık 129.000 varil ham petrol aldıktan sonra, kasım ayında İran'dan hiç petrol almadı.

İran'dan Türkiye'ye gelen petrol, iki ülke arasındaki mesafeyi deniz yoluyla kat etmek için sevkiyatın zaman almasından dolayı genellikle iki veya daha fazla hafta önceden rezerve edilir.

Bir kaynak, Tüpraş'ın, ekim ayının ortasından kasım ortasına kadar, şirketin rafinerilerinden biri olan İzmit Rafinerisi'nde planlı bakım yaptığını belirtti. Bu söz konusu dönem boyunca ham petrol talebinin azalmasına yol açmış olabilir.

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