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Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığı güçleniyor

Körfez ülkelerinde büyük bir rahatsızlığa neden olan Katar'daki Türk üssü yakınlarına yeni bir üs inşa edildi.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 09:14..
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Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığı güçleniyor

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Körfez ülkelerini her zaman endişelendiren bu ilişki, günden günde güçleniyor.

KATAR'A İKİNCİ ASKERİ ÜS

Türkiye, Katar'daki Türk askeri üssü sayısını ikiye çıkarma kararı aldı.

İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarını ikinci bir askeri üs inşa edildi.

Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan askeri üs, Suudi Arabistan medyası tarafından mercek altına alındı.

TÜRKİYE'NİN ADIMI SUUDİ MEDYASINDA

Türkiye'nin bölgedeki varlığından rahatsız olduğunu gizlemeyen Suudiler, yeni askeri üssü okuyucularına "Türkiye'nin Katar'ı gizli işgali" başlığıyla duyurdu.

Diğer Suudi gazetesi ise, "Doha Erdoğan'ın işgaline boyun eğdi" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığı güçleniyor

Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığı güçleniyor

SUUDİ ARABİSTAN: TÜRK ASKERİ ÜSSÜNÜ KAPATIN

Bilindiği üzere Suudi Arabistan tarafından Katar'a yönelik ambargo kararının kaldırılması için öne sürülen şartlardan biri de Türkiye'nin askeri üssünün kapatılmasıydı.

Katar ise bu öneriyi reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'daki Türk birliğinde VİDEO

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