Türkiye'nin konuştuğu aile: Palu Ailesi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgede, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

ARAMA ÇALIŞMASI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta başlatılan ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Geniş bir alanı kapsayan arama çalışmalarında, belediyeye ait bir iş makinesiyle de arazi temizlik çalışması yapılıyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin hazır bulunduğu çalışmalarda, polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görüldü.

ANNE VE KIZI 1 YIL ARAYLA KAYBOLMUŞTU

Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek, gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine, 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda, güvenlik şeridine alınmıştı.

Polis ekipleri, incelemeler sonucunda olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara 4 Ocak'ta ara vermişti.

ADIM ADIM PALU AİLESİ

Palu Ailesiyle ilgili çok karışık olan iddialardan en çok öne çıkanlar ve dikkat çekenler şu şekilde:

-Harun ve Havva Palu çiftinin; Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek isimleriyle 5 çocuğu var.

-Emine Palu, 'Cinci Hoca' olarak bilinen Tuncer Ustael ile evlendi.

-Kayıp olan Meryem Palu da Ahmet Tahnal'la evlendi.

-Tuncer Ustael'in 'Cinci Hoca' olduğuna Harun Palu ile Ahmet Tahnal inanmadı.

-Meryem Palu-Ahmet Tahnal çiftinin; Melike ve Recep adında iki çocuğu oldu.

-Tuncer Ustael, Ahmet Tahnal'ı ortadan kaldırmak için "Meryem'e fuhuş yaptırıyor" iddiasında bulundu. İsa Palu'ya Ahmet Tahnal'ı öldürttü. Cinayeti baba Harun Palu üstlendi.

-Ahmet Tahnal ölünce Meryem Palu, çocukları Melike ve Recep'le Tuncer Ustael'in kapıcı dairesine yerleşti.

-Tuncer Ustael, burada öz çocuklarına, baldızına, baldızının çocuklarına taciz ve tecavüzde bulundu.

-Meryem Palu'nu oğlu Recep ve Tuncer Ustael'in oğlu Enes evden birkaç defa kaçtı. Enes'in en son kaçısında ise aile yine Tuncer Ustael'i dinleyip ağız birliği yaptı ve "Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı." dedi.

-Tuncer Ustael, tehdit edildikleri gerekçesiyle 10 kişilik aileyi arabada yaşamaya zorladı.

-Ustael, Meryem Palu'ya tecavüz etti, ağaca bağladı, hamile kalmasın diye karnına taş bağladı.

- 2008 yılında Meryem Palu, bir gece ailenin yaşadığı arabadan tuvalete diye çıkıp, kayboldu.

-Meryem Palu'nun kızı Melike Palu'nun içine cin kaçtığı ise Tuncer Ustael ispirto içirdi.

-2009 yılında ölen Melike'yi annenanesi Havva Palu kefenledi, aile küçük kızı gömdü.

-Tuncer Ustael, Meryem ve Melike Palu'yu Ahmet Tanal'ın öldürdüğünü, 2011'de yanlış yerde arandıklarını söyledi.

-Aile ağız birliği yaptığı için ve iddialar ispatlanamadığı için Tuncer Ustael, yukarıda sayılı suçlardan değil, başka bir suçtan 5 gün cezaevinde yattı ve şu anda dışarıda.

Tüm bu iddialar ve yaşananlardan sonra Meryem Palu ile kızı Melike'nin cesedi, bu defa farklı bir noktada aranıyor.