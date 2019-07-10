Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

Buram buram tarih kokan, doğallık saçan ülkemizin zirvesinden selamlar. İlk bakışta insan Game Of Thrones dizi seti falan sanıyor. Görkemi olsun, şaşası olsun, bulutlara erişen yüksekliği olsun… Kov Kalesi kuşkusuz Gümüşhane’nin en alıcı cazibelerinden biri. Pestil ve Köme'si kadar lezzetlidir gezmesi. O zaman hayde gidelum!

Gümüşhane hakkında her kafadan bir ses çıkıyor. Ben size söyleyeyim; Gümüşhane insanı dobradır; şehrin eksiği yok fazlası vardır. Doğu Karadeniz’in bu çetrefilli şehrinin yeraltı da, yerüstü de ayrı bir nimet.

130 METRE YÜKSEKLİĞİNDE GÖRKEMLİ BİR KALE

Doğu Karadeniz’in en görkemli kalelerinden birisi olan 658 yıl önce yapılan Kov Kalesi tüm ihtişamıyla karşınızda. Kale denizden bin 760 metre yükseklikte. 130 metre yüksekliğindeki bir ana kaya kütlesi üzerine kurulu.

Şöyle uzaktan bakınca adeta bir şato gibi durmuyor mu?

MANZARA ALEV ALEV

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan ve 2007 yılında restore edilen kalede ören yerleri çalışmaları devam ediyor. İl merkezine 25 kilometre mesafede yolu, restoranı, dinlenme alanları ve otoparkları tamamlanmak üzere olan kale eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine açık. Tepe manzarasında bir de gündoğumuna denk gelseniz...

BAYBURT AKINLARINA KARŞI YAPILMIŞTI

Gümüşhane-Erzincan karayolundan 6,5 kilometrelik mesafede ulaşılabilen kale 1361 yılında III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelen akınlara karşı koymak amacıyla yapılmış.

Doğu cephesinden Gümüşhane dağlarının izlenebildiği kale, kayıtlarda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin halen ayakta duran en görkemli kalesi olarak yer alıyor.

ONARIMDAN SONRA GÖR BİR DE

Kov Kalesi’nin Selçuklu Dönemi'nde de kullanıldığı bilinmekle birlikte 2007 yılında onarım geçiren kale tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

LABİRENT ÇERÇEVESİNDE İÇ KALE

Dikdörtgen planlı ve duvarları köşeli, yuvarlak ve düzgün burçlarla destekli kale, moloz taş malzeme kullanarak inşa edildi. Yapı içerisinde güney yönünde düzgün olmayan kare planlı bir iç kale yer almakta.

İç kalenin doğusunda sarnıç, mutfak gibi mekânlar var.

Mükemmel bir fotoğrafın olsun istiyorsan ve yakınlardaysan zirveyi mutlaka görmelisin.

NASIL ULAŞIRSIN?

Buraya ulaşmak için şahsi aracınızla Gümüşhane – Erzincan Devlet Karayolu üzerinde bulunan Dağteke Köyü güzergâhından kaleye 6 km’lik toprak yolla ulaşabilirsiniz.



