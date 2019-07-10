taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6698
Euro
6.3947
Altın
1410.67
Borsa
99072.78
Gram Altın
258.005

Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

İnka antik şehri gibi görünen bu kalenin ilk bakışta Gümüşhane’de olduğunu duyunca ben de inanamadım. Kov Kalesi benim gözümde bir dünya harikası.

Özel İçerik | 10.07.2019 - 17:24..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş
Selen KALDIRIM/ [email protected]

Buram buram tarih kokan, doğallık saçan ülkemizin zirvesinden selamlar. İlk bakışta insan Game Of Thrones dizi seti falan sanıyor. Görkemi olsun, şaşası olsun, bulutlara erişen yüksekliği olsun… Kov Kalesi kuşkusuz Gümüşhane’nin en alıcı cazibelerinden biri. Pestil ve Köme'si kadar lezzetlidir gezmesi. O zaman hayde gidelum!

Gümüşhane hakkında her kafadan bir ses çıkıyor. Ben size söyleyeyim; Gümüşhane insanı dobradır; şehrin eksiği yok fazlası vardır. Doğu Karadeniz’in bu çetrefilli şehrinin yeraltı da, yerüstü de ayrı bir nimet.

130 METRE YÜKSEKLİĞİNDE GÖRKEMLİ BİR KALE

Doğu Karadeniz’in en görkemli kalelerinden birisi olan 658 yıl önce yapılan Kov Kalesi tüm ihtişamıyla karşınızda. Kale denizden bin 760 metre yükseklikte. 130 metre yüksekliğindeki bir ana kaya kütlesi üzerine kurulu.

Şöyle uzaktan bakınca adeta bir şato gibi durmuyor mu?

Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

MANZARA ALEV ALEV

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan ve 2007 yılında restore edilen kalede ören yerleri çalışmaları devam ediyor. İl merkezine 25 kilometre mesafede yolu, restoranı, dinlenme alanları ve otoparkları tamamlanmak üzere olan kale eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine açık. Tepe manzarasında bir de gündoğumuna denk gelseniz...

Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

BAYBURT AKINLARINA KARŞI YAPILMIŞTI

Gümüşhane-Erzincan karayolundan 6,5 kilometrelik mesafede ulaşılabilen kale 1361 yılında III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelen akınlara karşı koymak amacıyla yapılmış.

Doğu cephesinden Gümüşhane dağlarının izlenebildiği kale, kayıtlarda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin halen ayakta duran en görkemli kalesi olarak yer alıyor.

Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

ONARIMDAN SONRA GÖR BİR DE

Kov Kalesi’nin Selçuklu Dönemi'nde de kullanıldığı bilinmekle birlikte 2007 yılında onarım geçiren kale tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

LABİRENT ÇERÇEVESİNDE İÇ KALE

Dikdörtgen planlı ve duvarları köşeli, yuvarlak ve düzgün burçlarla destekli kale, moloz taş malzeme kullanarak inşa edildi. Yapı içerisinde güney yönünde düzgün olmayan kare planlı bir iç kale yer almakta.

İç kalenin doğusunda sarnıç, mutfak gibi mekânlar var.

Mükemmel bir fotoğrafın olsun istiyorsan ve yakınlardaysan zirveyi mutlaka görmelisin.

Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

NASIL ULAŞIRSIN?

Buraya ulaşmak için şahsi aracınızla Gümüşhane – Erzincan Devlet Karayolu üzerinde bulunan Dağteke Köyü güzergâhından kaleye 6 km’lik toprak yolla ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

Türkiye’nin Machu Picchu’su: Kov Kalesi

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

392
İzmir'deki bakımsız yollar Fatih Portakal'ı kızdırdı

İzmir'deki bakımsız yollar Fatih Portakal'ı kızdırdı

182
Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

Merkel'in titremelerine önlem için sandalye hazırlandı

101
Suriyeli kadını ve çocuğunu öldürenlerin cezası onaylandı

Suriyeli kadını ve çocuğunu öldürenlerin cezası onaylandı

323
Emre Mor: Hatalarımdan ders çıkardım

Emre Mor: Hatalarımdan ders çıkardım

64
Beyoğlu'nda bir taksici turisti darbetti

Beyoğlu'nda bir taksici turisti darbetti

323
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti yorumu

627
[+] Görüş bildir