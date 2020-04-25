taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

İngiliz basınından Türkiye'nin ekipman üretimine övgü

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin, koronavirüse karşı güçlü üretim tabanını hızla harekete geçirdiğini izleyicilerine duyurdu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İngiliz basınından Türkiye'nin ekipman üretimine övgü

Koronavirüse karşı etkili önlemler alan ve tıbbi malzeme üretimine hızlı bir şekilde başlayan Türkiye, İngiliz medyasının gündeminde...

BBC'de Türkiye'yle ilgili haberi sunan spiker, "Türk üreticiler hem yurt dışından gelen talebi hem de yerli talebi karşılayabildiklerini söylüyor." ifadesini kullandı.

"İNGİLTERE, YÜZÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ"

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın paylaştığı videoda, koronavirüsten kötü şekilde etkilenen İngiltere'nin, yardım için yüzünü Türkiye'ye döndüğü, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı için İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin maske üretimi İngiliz basınında VİDEO

İngiliz basınından Türkiye'nin ekipman üretimine övgü

ÜRETİM MERKEZİNİ GÖRÜNTÜLEDİLER

Türkiye'nin maske ve ekipman üretim merkezini gezen BBC'nin İstanbul muhabiri, ülkenin üretim halinde halihazırda İngiltere, İtalya ve İspanya'ya bağış yaptığını bildirdi.

İstanbul genelinde bulunan meslek okullarındaki öğretmenlerin bu acil işe yoğunlaşmış durumda olduğu ifade edildi.

İngiliz basınından Türkiye'nin ekipman üretimine övgü

"MESLEK OKULLARI, KARANLIKTA IŞIK OLDU"

Görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Levent Yazıcı, Türkiye'de mart ayında tespit edilen ilk vakanın ardından bir hafta içinde seri koruyucu ekipman üretimine geçtiklerini kaydetti.

Yazıcı'nın, "Bu okullar karanlıkta bir ışık oldu. Ülke olarak elimizde olsa dünyadaki herkese yardım etmek isterdik." sözleri aktarıldı.

İngiliz basınından Türkiye'nin ekipman üretimine övgü

"İNGİLTERE AYNISINI YAPAMADI"

İngiliz muhabirin, "İşi hızla büyütüp bu parçaları üretmeye başladınız. İngiltere'nin aynısını yapamamış olması sizi şaşırtıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Yazıcı, "Ben kendi ülkemiz için değerlendireyim. Bu zor zamanları atlatmak için hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte üretiyoruz." diye konuştu.

İngiliz basınından Türkiye'nin ekipman üretimine övgü

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ÜRETİM TABANI

Haberde, Türkiye'nin, güçlü üretim tabanını hızla harekete geçirdiğine dikkat çekildi.

Muhabir ayrıca, "Burada her gün yaklaşık 250 önlük üretiyorlar. Bunlar doktorlar için; su geçirmez kumaştan yapılmış. Yıkanıp yeniden kullanılabiliyor." bilgisini paylaştı.

İngiliz basınından Türkiye'nin ekipman üretimine övgü

TÜRKİYE, VİRÜSE HIZLI VE GÜÇLÜ MÜDAHALE ETTİ

BBC'nin muhabiri, kentte hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının, hayatın bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, diğer ülkelerin aksine virüse hızlı ve güçlü bir şekilde müdahale ettiği de haberde aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, zorlu koronavirüs döneminde birçok ülkeye ve müttefikine destek olduğunu söyledi.
Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı
Koronavirüs nedeniyle Buenos Aires'teki hapishaneden çıkmak isteyen mahkumlar, ortalığı savaş alanına çevirdi.
İran'da korona kaynaklı can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi
Ülkede, son 24 saatte 76 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 89 bini aştı.
İspanya'da korona bilançosu 22 bin 905 oldu
Ülkede, 378 kişi daha virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
235
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
258
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
107
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
509
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
68
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
98
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
389
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir