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Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

Maaşını Almanya'dan alan Banu Güven, Türkiye'nin nükleer silah yarışına girmesine hayır denmesi gerektiğini söyleyerek şaşırtmadı.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 09:20..
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Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin neden nükleer füzeye sahip olmadığını sorguladı ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin de nükleer füzelere sahip olması gerektiğini söylemesi, dünya medyasının gündemine oturdu.

Avrupa tarafından mercek altına alınan bu sözler, birilerini oldukça endişelendirdi.

Alman Deutsche Welle'de çalışan Banu Güven, Türkiye'nin bu adımının karşısında duran isimlerden biri oldu.

"HAYIR DEMEK GEREKİYOR"

Banu Güven, bu konuda "Nükleer silah üretme iddiası ciddi, sonuçları ise tek kişinin kararına bırakılamayacak kadar hayati önemde. Türkiye'nin tek adam kararıyla nükleer silah yarışına girmesine 'Hayır' demek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Türkiye'nin nükleer çıkışı, Almanya tarafından da rahatsızlıkla karşılanmıştı.

Sürecin ardından Alman haber ajansı, Banu Güven üzerinden yeni bir algı çalışmasına imza atmış oldu.

Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu VİDEO

Türk muhabirlerin Türkiye'yi karalama çalışmaları haberi

Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

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