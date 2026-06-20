Türkiye'nin orman nöbeti başladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde ekipler, 24 saat boyunca ormanları gözetliyor, herhangi bir sorun çıkmaması için çabalıyor.

Görev yapan ekipler, yarım saatte bir telsiz bağlantıları kurarak 11 farklı Orman İşletme Müdürlüğü ile haberleşme sağlıyor.

Kuleye yerleştirilen termal ve güvenlik kameralarıyla bölge ayrıca 24 saat kayıt altına alınıyor.

Görüntüler ise eş zamanlı olarak Yangın Yönetim Merkezi'ne aktarılıyor.

AİLELERDEN UZAKTA

Bölgenin önemli erken uyarı noktalarından biri olan kule, her yıl yüzlerce hektar ormanlık alanın yangınlardan korunmasına katkı sağlıyor. Gözetleme görevini sürdüren 4 orman işçisi, birer haftalık vardiyalar halinde çalışıyor, ikili gruplar halinde de nöbet tutuyor.

Kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak kulede kalan ekipler, ailelerinden uzakta zorlu doğa şartlarında yürüttükleri bu görevi ‘vatani bir sorumluluk' olarak görüyor. Yürüttükleri görevin önemine değinen orman yangın ekibi, konuştu.

Yaklaşık 15 yıldır bu meslekte olduğunu belirten Kızılcahamam Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsa Türk, "Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi, 1963 yılında kuruldu. 2020 yılında revize yapıldıktan sonra son haline getirildi. Mevcut sistemde bulunduğumuz rakım 2020 rakımıdır.

Gözetleme kulemiz, bulunduğu mevkiden itibaren 4 il olarak Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara iline hizmet etmektedir. Çevrede bulunan kulelerden saat başı yapılan çevrimlerle aldığı bilgileri genel merkeze bildirmektedir." dedi.

"7 KULEDEN ALINAN BİLGİLER GENEL MERKEZE AKTARILIYOR"

Türk, "Müdürlük, 2024 yılında ormancılık faaliyetinde kullanılan İHA'lar için 25 metre yükseklikte bulunan metal kule yapmışlardır. Bu kulemiz de 7 gün 24 saat aktif olarak yangın faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Burası diğer kulelere yön vermek ve onların çalışma alanlarında etki sağlamak için kurulan bir kuledir. Kulemize ait bir termal kamera bulunmaktadır. Yeni termal kameramızın da kurulumu devam etmektedir." diye konuştu.

Işık Dağı Kulesi'nin önemine değinen Türk, "7 kuleden aldığı bilgiyi genel merkeze aktarmaktadır. Ankara Bölge Müdürlüğü'nün ve çevre kulelerin ana merkez kulesidir. Buranın görüntü açısı ve rakım olarak yüksekliği daha iyi olduğu için ormancılık ve yangın faaliyetlerinde en büyük öneme sahip kulelerimizden bir tanesidir." dedi.

Türk, yangınlarla mücadelede görev alan ormancı, teknik personel ve diğer ekip üyelerine her yıl düzenli olarak yangın eğitimi verildiğini de belirtti.

Eğitimlerin yıl boyunca devam ettiğini ifade eden Türk, ekiplerin haftalık denetimlerle araç, ekipman ve personel açısından sürekli kontrol edildiğini söyledi.

İsa Türk, ayrıca okullar, köyler ve mahallelerde vatandaşlara yönelik yangın konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

"YASAKLARA UYULMALI"

Geçen sezon çok sıcak bir dönem yaşandığını belirten İsa Türk, "Çok miktarda yağış aldı bu sene. Otlar çok yüksek. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını, 1 Haziran itibarıyla başlayan orman yasağına uymalarını rica ediyoruz. Müdürlük olarak her zaman hazırız. 2026 sezonunu kazasız belasız atlatmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 4 senedir yangın işçisi olarak görev yaptığını söyleyen Celal Erşahin ise, "Sabah 8'de çevrime başlıyoruz. Saatlik çevrimlerimiz oluyor. Yangın durumunda gerekli mercilere ileterek koordinasyonu sağlıyoruz.

Toplam 4 kişi çalışıyoruz. 2 ekip olarak birer hafta çalışıyoruz. Bir hafta hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. 7 gün 24 saat gözetliyoruz, burada bir sorumluluk var." ifadelerini kullandı.