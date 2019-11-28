Türkiye'nin restore ettirdiği Makedonya'daki caminin açılışı yapıldı

1573 yılında inşa ettirilen Ohri Ali Paşa Camii'nin minaresi, 1912 yılında yıkıldı. Caminin restorasyonu için, Makedonya İslam Birliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında 1 Nisan 2015’te işbirliği protokolü imzalandı.

Proje, 14 Haziran 2016'da Kuzey Makedonya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca onaylandı.

MİNARESİ YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Proje doğrultusunda restorasyon ihalesine çıkılarak restorasyon çalışmalarına 22 Mart 2017 itibarıyla başlandı. Vakıf eseri olan caminin 20’nci yüzyıl başlarında yıkılan 32,5 metrelik minaresi yeniden inşa edildi.

Duvarları güçlendirilerek, tüm restorasyon çalışmaları geçen ay tamamlanan klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan caminin açılışı için tören düzenlendi.



























