Türkiye’nin S-400 alımı CNN’in merceği altında

Rusya, Türkiye'nin satın aldığı S-400'lerin teslimat sürecini başlattı.

Süreci anbean takip eden CNN, okuyucuları için özel analizler hazırlamaya başladı.

Tüm ayrıntıları okuyucularına ulaştırmaya çalışan CNN, Amerika'nın uyarılarına rağmen Türkiye'nin S-400'ü aldığına dikkat çekti.

CNN'de yayınlanan son S-400 analizi, tüm okuyucuların okuması için "bildirim" ile paylaşıldı.

"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ"

CNN, bu anlaşmanın Türkiye ile ABD arasında yıllardır devam eden stratejik ilişkiyi de etkilediğini yazdı.

S-400'lerin geniş menzil bilgisinin de paylaşıldığı yazıda, S-400’lerin kapasitesinin Suriye'nin ve Türkiye'nin eskiden beri husumetinin olduğu Yunanistan'ın büyük bir bölümünü içerdiğine de yer verdi.

CNN, Türkiye’nin S-400 alımının, ülkenin bölgesel bir güç olduğu yönündeki bağımsızlığının da bir kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.

"FAKE NEWS CNN"

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında yapılan yalan haberler nedeniyle CNN'i "fake news" olarak nitelendiriyor.

Öyle ki; CNN'nin Trump hakkında yaptığı birçok haber yalan çıktı.

Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında VİDEO



