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Türkiye’nin S-400 alımı CNN’in merceği altında

Trump’ın fake news diye nitelendirdiği CNN’in gündeminde, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi var.

Haber Merkezi | 13.07.2019 - 16:22..
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Türkiye’nin S-400 alımı CNN’in merceği altında

Rusya, Türkiye'nin satın aldığı S-400'lerin teslimat sürecini başlattı.

Süreci anbean takip eden CNN, okuyucuları için özel analizler hazırlamaya başladı.

Tüm ayrıntıları okuyucularına ulaştırmaya çalışan CNN, Amerika'nın uyarılarına rağmen Türkiye'nin S-400'ü aldığına dikkat çekti.

CNN'de yayınlanan son S-400 analizi, tüm okuyucuların okuması için "bildirim" ile paylaşıldı.

Türkiye’nin S-400 alımı CNN’in merceği altında

"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ"

CNN, bu anlaşmanın Türkiye ile ABD arasında yıllardır devam eden stratejik ilişkiyi de etkilediğini yazdı.

S-400'lerin geniş menzil bilgisinin de paylaşıldığı yazıda, S-400’lerin kapasitesinin Suriye'nin ve Türkiye'nin eskiden beri husumetinin olduğu Yunanistan'ın büyük bir bölümünü içerdiğine de yer verdi.

CNN, Türkiye’nin S-400 alımının, ülkenin bölgesel bir güç olduğu yönündeki bağımsızlığının da bir kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin S-400 alımı CNN’in merceği altında

"FAKE NEWS CNN"

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında yapılan yalan haberler nedeniyle CNN'i "fake news" olarak nitelendiriyor.

Öyle ki; CNN'nin Trump hakkında yaptığı birçok haber yalan çıktı.

Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında VİDEO


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