Türkiye'nin S-400'leri Yunan cumhurbaşkanını korkuttu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji rekabeti, Kıbrıs meselesi ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi almasını ima ederek, Türkiye'yi "Avrupa Birliği üyesiyiz" sözleriyle uyardı ve şunları söyledi:

"KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ"

"Özgürlük, Yunan halkı için olmazsa olmaz bir koşuldur. Buna her kim engel olmak isterse, ona karşı tüm gücümüzle savunuruz.

Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak, uluslararası yasalara her koşulda bağlıyız, ancak kendimizi savunmaya hazır olduğumuz hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Eğer bizimle iyi ilişkiler kurmak istiyorsa, Türkiye de Yunanistan’ın bu prensibini asla aklından çıkarmamalıdır."

Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu