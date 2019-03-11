Amerika'nın silah ticaretinin yarıdan fazlası Orta Doğu'ya

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI), uluslararası silah ticareti trendi raporunu yayınladı.

EN BÜYÜK İHRACATÇI ABD

Buna göre küresel silah ticareti 2014-18 döneminde önceki dört yıla göre yüzde 7,8, 2004-2008 dönemine göreyse yüzde 23 yükseldi. Bu dönemde en büyük silah ihracatçıları; sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya, Fransa, Almanya ve Çin oldu.

AMERİKA'NIN PAZARI ORTA DOĞU

Orta Doğu’ya silah transferi 2014-2018 yılları arasında, 2009-2013 dönemine göre yüzde 87 artış gösterdi. ABD'nin, toplam silah ihracatının yüzde 52'sini Orta Doğu'ya yaptığı belirtildi.

EN ÇOK ARAPLARA SATIYORLAR

ABD küresel silah ticaretinin yüzde 36'sını tek başına gerçekleştirirken, Rusya'nın payı yüzde 21 oldu. Bu ülkelerin bir önceki dönemde payları ise sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 27 idi.

Bu dönemde ABD'nin tüm ihracatının yüzde 22'sini alan Suudi Arabistan en büyük müşteri olurken, onu yüzde 7,7 ile Avustralya ve yüzde 6,7 ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

TÜRKİYE YÜZDE 170 ARTIŞ YAŞADI

Raporda, Türkiye ile ilgili bilgilere de yer verildi. Rapora göre; 2014-2018 yılları arasındaki silah ihracatı şampiyonları sırasıyla ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin olurken, Türkiye yüzde 170 artışla 14'üncü sırada yer aldı.