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Türkiye'nin tek tescilli kayalığı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 milyon yıllık altıgen prizma şeklindeki kayalıklar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İHA | 26.08.2019 - 09:23..
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Boyabat'ın Kurusaray köyü sınırları içinde volkanik patlama ile oluştuğu tahmin edilen 5 milyon yıllık bazalt kayalar, görenleri hayrete düşürüyor.

Türkiye'nin tek tescilli kayalığı

40 METREYE ULAŞTI

Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak kendini gösteriyor. Bu özel yapılar, birbirine yakın üç vadide 10 hektarlık alanda boyları ise 40 metreye ulaşmış durumda ve altıgen prizmalar şeklinde büyük sütunlar şeklinde...

Ziyaret edenlerin görkemi karşısında hayranlık içinde kaldığı kayalıklar "tabiat anıtı" olarak tescil edildi.

Türkiye'nin tek tescilli kayalığı

TÜRKİYE'DEKİ TEK TESCİLLİ BAZALT

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Bazalt kayalıkları, Türkiye’nin 106. tabiat anıtıdır. Türkiye’de 126 civarında tabiat anıtı var. Boyabat Bazalt Kayalıkları, Türkiye’deki tek tescilli bazalt olarak anıttır. Tek tescilli anıttır. Bu açıdan hem Boyabat’a değer katıyor hem de Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi olan Sinopumuza değer katıyor. Ayrıca Türkiye turizmine de değer katan anıttır. Şu an Bazalt Kayalıkları Milli Parklarda. Ziyaretçilerimiz gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor.” dedi.

Türkiye'nin tek tescilli kayalığı

SENELİK 50 BİN ZİYARETÇİ

Başkan Çakıcı, bazalt kayalıklarının senelik 50 bin ziyaretçisi olduğunu düşündüğünü belirterek, “Şu an itibarıyla bir istatistiğimiz yok ama senede 50 bin ziyaretçisinin olduğunu düşünüyorum. Eğer biz şehrimizin diğer değerleriyle beraber tarihi çarşısıyla, kalesiyle ve mahalleleriyle beraber, diğer kültürel değerleriyle beraber bir destinasyon çizersek ben bazalt kayalıklarının Erfelek Şelalesi gibi, Ayancık İnaltı Mağarası gibi onlara değer katan ve onların da bazalt kayalıklarına, dolayısıyla ilimize değer katan bir anıtsal değer haline geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

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