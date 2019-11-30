Türkiye'nin Türk Akım ve TANAP doğalgaz haritası

Avrupa ülkerine taşınacak doğalgazda kilit rol oynayan Türkiye, TANAP ve Türk Akım projesiyle enerji geçiş güzergahı rolünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte bugün, gazın vanasını açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP projesinin açılışını yaptı VİDEO



RUSYA'DAN BAŞLAYAN BORU HATTI: TÜRK AKIM

Türk Akım doğalgazı Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılıyor.

Türkiye, Türk Akım Projesi'yle yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgazı Avrupa'ya ihraç edecek.

TÜRK AKIM BORU HATTI GÜZERGAHI

Bu projeyle Rusya'dan çıkacak hat Karadeniz'in altından geçecek ve Trakya'da Kıyıköy'den karaya çıkacak.

AZERBAYCAN'DAN GELEN BORU HATTI: TANAP

TANAP projesiyle Azeri doğalgazı öncelikle Türkiye topraklarına, ardından Avrupa’ya ulaşacak.

TANAP BORU HATTI GÜZERGAHI

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

TÜRKİYE- AZERBAYCAN TANAP PROJESİ

TANAP'ta ilk adım, Türkiye-Azerbaycan arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim AŞ kuruldu. Şirket, TANAP'ın tasarımı, inşaatı ve işletilmesini tamamlamak üzere proje sahibi olarak yetkilendirildi. Projenin hukuki altyapısı 26 Haziran 2012'de İstanbul'da Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ve "Ev Sahibi Hükümet Anlaşması" ile oluşturuldu. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 10 Eylül 2014'te TBMM tarafından onaylandı.

TANAP'TAN 3 MİLYAR 180 MİLYON METREKÜP GAZ GELDİ

Hattın açılışı 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi. Türkiye'ye TANAP'tan ekim sonu itibarıyla 3 milyar 180 milyon metreküp gaz geldi. Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğalgaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.