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Türkiye’nin üçte biri obez kategorisinde

Vücut kitle endeksi 30'un üzerindeyse obez, 40'ın üzerindeyse ileri derece obez kabul ediliyor. Buna göre ülkenin 3'te 1'i obez sayılıyor.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 10:00..
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Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, bireylerin vücut kitle endeksi 30'un üzerindeyse obez, 40'ın üzerindeyse ileri derece obez kabul edildiğini belirterek, "Türkiye'de her üç kişiden birinin obez olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Prof. Dr. Saygılı, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, dernek olarak ilgilendikleri hastalıkların toplumda sık görüldüğünü söyledi.

OBEZİTE TÜRKİYE'DE HIZLA ARTIYOR

Sık görülen hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışların yaygın olduğuna işaret eden Saygılı, "Bu hastalıkların bilinen yanlışlarını düzeltmek için buradayız. Diyabet, D vitamini eksikliği, tiroid hastalıkları ve obezite en sık görülen önemli hastalıklar. Obezite dünyada hızla artıyor ama Türkiye'de bunun daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Türkiye’nin üçte biri obez kategorisinde

KİTLE ENDEKSİNİZ 30'UN ÜZERİNDEYSE OBEZSİNİZ

Türkiye'de 2000 ve 2010 yıllarında yapılan bir araştırmada, obezite hızının yüzde 50 arttığının ve erkeklerde ikiye katlandığının ortaya konulduğunu bildiren Saygılı, "Obeziteyi vücut kitle endeksiyle hesaplıyoruz. Bireylerin vücut kitle endeksi 30'un üzerindeyse obez, 40'ın üzerindeyse ileri derece obez kabul ediliyor. Türkiye'de her üç kişiden birinin obez olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Ülkedeki obezite hastası oranının yüzde 32 olduğunu dile getiren Saygılı, hastalığın tanısını bel çevresi ölçümünü alarak da koyabildiklerini, endeksin kadınlarda 90, erkeklerdeyse 100 santimetre olduğunu ifade etti.

“HER 8 KİŞİDEN BİRİNDE DİYABET GÖRÜLÜYOR”

TEMD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Sönmez de Türkiye'de her 8 kişiden birinin diyabet hastalığına yakalandığını ve ülkenin sağlık bütçesinin 4'te 1'inin buna harcandığı söyledi.

Türkiye’nin üçte biri obez kategorisinde

"KADINLARIN DURUMU DAHA KÖTÜ"

Türkiye'de diyabetin kontrolünün sıkıntılı olduğunu belirten Sönmez, "Kadınların durumu daha kötü. İşin zemininde obezite hastalığı var. Türkiye'de her 100 diyabet hastasından 90'ı kilolu veya obezite hastası.'' dedi.

Türkiye’nin üçte biri obez kategorisinde

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