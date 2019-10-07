Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yeni hedefleri

Günümüzde oldukça gelişen teknoloji sayesinde birçok devlet, uzay araştırmalarına ve projelerine hız vermiş durumda. Peki uzay teknolojilerinde bizim ülkemiz ne durumda? TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, Türkiye'nin uzay faaliyetleri hakkında konuştu.

AA muhabirine, enstitünün uzayla ilgili teknolojiler geliştirdiğini, özellikle uydu ve uydu sistemleri üzerine çalışıldığını söyleyen Doç. Dr. Lokman Kuzu, "Gündemimizde haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı tamamlamak var. Bunun yanı sıra 0,5 metre gibi yüksek çözünürlüğe sahip bir uydu yapmayı hedefliyoruz. Uydu teknolojilerinde çeşitliliğimizi artırmak, sentetik açıklıklı radar, meteoroloji ve GPS gibi uyduları geliştirmek de gündemimizde." ifadelerini kullandı.

TURKSAT 6A, 2022'DE YÖRÜNGEDE OLACAK

Türksat 6A projesinin 2014'te başladığını hatırlatan Kuzu, "Türksat 6A, TÜBİTAK Uzay önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve CTech ortaklığında üretiliyor. İlk defa yapıldığı için zaman alıyor. Elde edilen platformla sonraki haberleşme uyduları çok daha kısa sürede yapılabilecek. Yurt dışında da bu gibi büyük projeler zaman almıştır. Mütevazı bir insan kaynağıyla uyduyu yapıyoruz. Bu projede yaklaşık 350 kişi çalışıyor. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak milli imkanlarla geliştirilen Türksat 6A'nın 2022'de yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor." dedi.





YERLİ GÖZLEM UYDUSU İMECE

Enstitünün bir diğer önemli projesinin yerli gözlem uydusu İMECE olduğunu vurgulayan Kuzu, bu projenin de 2016 yılının sonunda başladığını hatırlattı. İMECE uydusunun kendileri için bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Kuzu, Türkiye'de ilk defa bu çözünürlükte bir uydu yapıldığının altını çizdi.

Bundan önce yapılan RASAT uydusu 7,5 metre, Göktürk ise 2,5 metre çözünürlüğüne sahipti. İMECE ise 1 metre altında çözünürlüğe sahip olacak. Bu projeyle Türkiye'de ilk defa yüksek çözünürlüklü bir kamera yapılmış olacak.

UYDU TEKNOLOJİLERİNDE ÇEŞİTLİLİK ARTACAK

Kuzu, Türkiye'nin uzay teknolojilerine yönelik çalışmalarına geç başladığına dikkati çekerek, ilk uzaktan algılama uydusu olan BİLSAT'ın 2003 yılında teknoloji transferi yöntemiyle yapıldığını hatırlatarak, gelecek dönem hedefleri için şunları söyledi:

"Gündemimizde haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı tamamlamak var. Bunun yanı sıra 0,5 metre gibi yüksek çözünürlüğe sahip bir uydu yapmayı hedefliyoruz. Dünya artık bu teknolojide çözünürlüğü artırdı, ABD, Japonya, Fransa gibi ülkeler yüksek çözünürlüklü uydular yaptı. Uydu teknolojilerinde çeşitliliğimizi artırmak, sentetik açıklıklı radar, meteoroloji ve GPS gibi uyduları geliştirmek de gündemimizde. Bizim için öncelikli olan Türkiye'nin ihtiyaçları. Bu uydular savunmanın yanı sıra tarım, şehir planlama, su yönetimi, ormancılık gibi alanlarda da kullanılıyor. Bizim amacımız bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek."

Kuzu, uzay teknolojileri alanındaki çalışmaların çok pahalı olduğuna dikkati çekerek, uluslararası uzay istasyonu, küresel uydu seyrüsefer sistemi gibi projelerde ülkeler arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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