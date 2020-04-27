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Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı

Avrupa ülkeleri korona sürecinde kendi vatandaşlarına hizmet vermekte aciz kalırken Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, kendi vatandaşını yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi |
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Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı

Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı

Dünyanın birçok ülkesi kendi vatandaşlarına başta maske dahil olmak üzere sağlık hizmetlerini sunamazken, bu korona savaşında güçlü çıkan bir ülke var; Türkiye...

Yurt içinde vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtan, sağlık hizmetlerini eksik etmeyen Türkiye bununla yetinmedi, yardım elini yurt dışına uzattı.

Bugüne kadar başta Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere 57 ülkeye tıbbi yardım gönderen Türkiye, bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek oldu.

Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLMEDİ

Dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmayan Türkiye, ana yurda geri getirmek için sayısız sefer düzenledi..

Son olarak İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Emrullah Gülüşken, tedavi edilmeyerek evine gönderilmişti. Kızı Leyla Gülüşken'in çağrısı sonrasında Türkiye araya girdi ve Emrullah Gülüşken'i tedavi etmek için Ankara'ya getirdi

Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı

GÜCÜNÜ BİL ÜLKEM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili "COVID-19 hastası vatandaşımız Emrullah Bey'in durumundan Türkiye sabah 04'te haberdar oldu. Ambulans uçağımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 09.10'da İsveç'in Malmö kentindeydi. Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara'da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'dan 'Gücünü bil Türkiye' paylaşımı İZLE

İtalya ve İspanya'daki durumu anlatan kareler HABERİ

Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı

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Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı

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