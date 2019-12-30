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Türkiye'nin yarısı, Google'a verilen cezalardan memnun

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; vatandaşlarımızın yüzde 52’si, Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor.

DHA | 30.12.2019 - 09:32..
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Son günlerde Google ile Türkiye Rekabet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlıklar gündeme oturdu. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz yıl kestiği 93 milyon lirayı haksız bulan şirket, Türkiye'nin android lisanlarını iptal edebileceğini açıklamıştı.

Google'ın gönderdiği yazıda; Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtilmişti.

FRANSA'DAN BÜYÜK CEZA

Türkiye'den yediği ceza nedeniyle yaptırım uygulama kararı alan Google, bu sefer de Fransa Rekabet Kurumu tarafından 150 milyon euroluk bir cezaya çarptırıldı.

google

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 52'Sİ: GOOGLE CEZAYI HAK ETTİ

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelinde bin 64 kişiye Rekabet Kurumu’nun ‘rekabet ihlalleri’ gerekçesiyle Google’a idari para cezası uygulamasını sordu.

20-23 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 52’si, Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşüyor.

Yüzde 18,9 iSe ceza verilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Erkeklerin yüzde 51,2’si şirketin cezayı hak ettiğini düşünürken; kadınların yüzde 56,7’si ve 18-24 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 43,8'i de fikirlerinin olmadığını söyledi.

35-44 yaş arasındaki kişilerin yüzde 47,6’sı, Google’ın bu cezayı hak ettiğini aktardı.  Eğitim düzeyi ilköğretim seviyesinde olanların yüzde 53,3’ü fikir sahibi değilken, lisansüstü seviyede olanların yüzde 44,8’i, Google'ın cezayı hak ettiğini dile getirdi.

google

GOOGLE'A GÜVENME KONUSUNDA VATANDAŞ KARARSIZ

‘Google’a ne derece güveniyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 31,2 güvenmediğini, yüzde 31,5 güvendiğini, yüzde 37,2 ise ne güvendiğini ne de güvenmediğini söyledi.

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Türkiye'nin yarısı, Google'a verilen cezalardan memnun

Türkiye'nin yarısı, Google'a verilen cezalardan memnun

Türkiye'nin yarısı, Google'a verilen cezalardan memnun

Türkiye'nin yarısı, Google'a verilen cezalardan memnun

Türkiye'nin yarısı, Google'a verilen cezalardan memnunTürkiye'nin yarısı, Google'a verilen cezalardan memnunTürkiye'nin yarısı, Google'a verilen cezalardan memnun

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