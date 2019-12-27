TOGG CEO'su Gürkan Karakaş yerli otomobil sürecini anlattı

Türkiye'nin yerli otomobil projesinde brandanın kalkış günü geldi. Tanıtım töreninde sahneye ilk olarak TOGG CEO'su Gürcan Karakaş çıktı.

2030'A KADAR 5 FARKLI MODEL

Üretilecek otomobili detaylarıyla anlatan CEO Karakaş, bugün C-SUV otomobilin prototopinin tanıtıldığını toplam 5 modelin olacağını söyledi.

Karakaş, 5 modelin 2030 yılına kadar üretileceğini söyledi. Modellerin üretim sırası ise şöyle: C SUV, C Sedan, C HB, ardından B SUV, C MPV.

Gürkan Karakaş, hislerini "Şu anın tarifi yok. Çok heyecanlıyız. Ben, bütün arkadaşlarım, sabaha kadar uyuyamadık" ifadeleriyle anlattı.

CEP TELEFONUNUN BAŞINA GELEN OTOMOBİLİN DE BAŞINA GELECEK

CEO Karakaş, açıklamalarına şöyle devam etti;

"Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasından kastımızın ne olduğunu izah etmek istiyoruz. Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Oyunun kuralları değişiyor, yeniden yazılıyor. Artık büyükler değil başarılı olan, teknolojik olan, müşteriyi merkeze alan kazanacak. Neden? Müşterilerin beklentileri değişmekte. Cep telefonunun başına gelen, otomobilin de başına gelecek.

Yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak değerlendirdi. Teknolojinin en güncelini kullanmak çok önemli. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Başından planlayarak bunu bir akıllı cihaz olarak geliştirmek ve otomobilimizi rekabet edebilir konuma taşımak.

NASIL YAPACAKSINIZ DEDİLER

Bu akıllı cihazımız, yeni çözümler üretebilen, veritabanlı hizmetlerde iş imkanları sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. 'Nasıl yapacaksınız?' dediler. Biz bu projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik, neden başardılar? Neden başaramadılar? Bizim rakiplerimiz büyük organizasyonlar değil, start-up seviyesinde olan girişimciler. Küresel rekabetten bahsederken bizim, dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz var mı? Dünyanın en iyilerini ülkemizde, henüz yoksa yurt dışından bulup transfer ederek beraber çalışıyoruz. Bu 'dünyanın en iyileri' kimlerdir? Yan tarafta da isimlerini zikrettiğimiz iş ortaklarımız bize hala 'Siz ciddi misiniz?' diyor.

Yerli otomobilimiz elektrikli, 200 ve 400 beygir iki motor olacak. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz.

NEDEN SUV'U SEÇTİK

Neden SUV'u seçtik? Dünyanın en büyük segmenti. Yüzde 95'i ithal olan bir segment. Markanın adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz.

BATARYASINI SIFIRDAN GELİŞTİRDİK

200 ve 400 bg iki alternatif, arkadan itiş veya 4 çeker olacak. 500 km menzil ve 30 dakikanın altında şarj edilebilir olacak. Bataryasını sıfırdan geliştirdik. Aracın holografik asistanı var."

