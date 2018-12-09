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Türkiye’nin yerli ve milli ilk elektroşok silahı Wattozz

ABD yapımı elektro şok silahı Taser’e rakip olacağı söylenen milli elektroşok silahı Wattozz, adından söz ettirmeye başladı.

İHA | 09.12.2018 - 11:10..
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Türkiye’nin milli ve yerli ilk elektroşok silahı “Wattozz”u üreten ekipte bulunan ve projenin de mimarları arasında yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Fazıl Kırkbir projenin ortaya çıkış serüvenini anlattı.

İLK OLARAK SIVI ŞOK SİLAHI PLANLADIK

Proje aşamasından üretim aşamasına kadar tamamen yerli ve milli imkanlarla ortaya çıktıklarını belirten Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, yaklaşık 20 yıldır yeni ürün geliştirme projeleri ile uğraştığını söyledi. Kırkbir, “2017 yılında başladı bu proje. İlk olarak patent ve faydalı model başvurusu için sıvı şok silahı projemizi yaptık.

ALBAYRAKLAR GRUBU PROJEYE DESTEK VERDİ

Proje Albayraklar Grubu’nun ilgisini çekti. Kendilerinin de 3 yıldır bir şok silahı yapmak için çalışmaları olduğunu söylediler ve beraber çalışıp çalışamayacağımızı sordular. Ben de memnuniyetle kabul ettim ve çalışmalara başladık. İlk olarak sıvı şok tabancası üzerine çalıştık. Daha sonra yine KTÜ Mühendislik Fakültesi’nden akademisyen bir arkadaşımla birlikte ilk sıvı şok silahının prototipini yaptık fakat istediğimiz verimi alamadık.

Türkiye’nin yerli ve milli ilk elektroşok silahı Wattozz

SERİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Biz de sonra Albayraklar Grubu ve hocalarımızla yaptığımız toplantıda kuru şok silahına geçmeye karar verdik. Daha sonra kuru şok silahına başladık. Silah belirli bir aşamaya gelince yine bu konuda çalışan başka bir mühendis arkadaşımız da ekibe katıldı. Onun da uzmanlığı merminin uzaktan kumanda edilmesi idi. Yaklaşık 9-10 aylık bir çalışma neticesinde bu silahımızı geliştirmiş olduk. Şu anda prototipleri bitirmiş durumdayız. Sıkıntısız bir şekilde hepsi çalışıyor. Artık seri üretim için çalışmalara başlandı” dedi.

Türkiye’nin yerli ve milli ilk elektroşok silahı Wattozz

"VÜCUDA DİREKT TEMASTA BİLE ZARARI ÇOK AZ"

Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, şok silahının tamamen savunma amaçlı ve insan sağlığına en az zararı verecek şekilde yapıldığına dikkat çekerek "Normalde bu silahların kullanım alanı 5-6 metredir. Bizim projenin etkili kullanım alanı 8 metre. İstenirse mesafe ve hız arttırabilir. Fakat biz insan sağlığını önemseyerek bu mesafede tutmayı tercih ettik. Diğer şok silahlarında yaralanmalar çok fazla olduğu için biz merminin hızını öyle bir ayarladık ki çıplak zeminde bile denk gelse vücuda fazla zarara sebep olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yerli ve milli ilk elektroşok silahı Wattozz

Türkiye’nin yerli ve milli ilk elektroşok silahı Wattozz

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