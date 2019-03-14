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Türkiye’nin yüzde 54’ü eğitim sisteminden memnun

Yapılan eğitim araştırmasına göre, Türkiye'nin eğitimde memnuniyet oranı yüzde 54 olarak saptandı.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 11:51..
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Türkiye'de en çok tartışılan konuların başında gelen eğiitim sisteminden, halkın yarısından çoğu memnun.

Araştırma 2016 yılı verilerini kapsarken, eğitim sisteminden memnun olanların en yüksek olduğu yer Norveç olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle yüzde 86 oranla zirvede olan Norveç’i yüzde 83 ile İrlanda, yüzde 82 ile İsviçre’nin takip ettiği görüldü.

Türkiye’ye oran bakımından en yakın ülke ise eğitimden yüzde 55 memnun olan Yunanistan oldu.

Türkiye’nin yüzde 54’ü eğitim sisteminden memnun

EĞİTİMDE EN ÇOK SİSTEM KONUŞULDU

2016 yılından bu yana yapılan incelemede, eğitim başlığı altında 13 milyon 495 bin 65 haber çıkışı tespit edildi.

Türkiye’nin en önemli gündem başlıkları arasında yer alan eğitimin, medyaya yansıyan haberler incelendiğinde en çok sistem tartışmalarıyla konuşulduğu görüldü.

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