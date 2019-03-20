Türkiye'ye iki F-35 uçağı için daha eğitimler başladı

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Program Ofisi Sözcüsü Joe DellaVedova, Türkiye'nin F-35 programına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Türkiye'nin şu anda Luke Hava Üssü'nde iki F-35A uçağının bulunduğunu belirten DellaVedova, "İki uçağın daha Luke'a gitmesi için son hazırlıkları yapılıyor. Şimdilik ilk teslim alınan iki uçağın ise Türkiye'ye, kasımda gönderilmesi planlanıyor." dedi.

"AKSİ SÖYLENMEDİKÇE DEVAM EDECEK"

DellaVedova, "Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Türk F-35 personelinin devam eden eğitimleri dahil Türkiye'nin F-35 programının ilerleyişi, aksi söylenmedikçe aynen devam edecek." ifadesini kullandı.

Sözcü DellaVedova, son hazırlıkları yapılan iki uçağı Türkiye'nin ne zaman teslim alacağına dair spesifik bir tarih vermezken, AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, iki uçak, gelecek haftalarda Türkiye'ye teslim edilecek.

Kaynaklar; uçağın son hazırlıkları, teknik durumlar, hava koşuları ve uçuş programı gibi faktörlerden dolayı teslimat için kesin bir gün belirtilmediğine dikkati çekiyor.

TÜRK PERSONELE TESLİM EDİLECEK

Teslim edilen F-35 uçakları, eğitim için Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Türk Hava Kuvvetleri personelinin kontrolüne verilecek.

Program koşullarına göre, uçakların ABD'de 1 ila 2 yıl eğitim uçuşlarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye gönderilmesi gerekiyor.

Türkiye şu anda Türk pilotlarının uçurduğu iki F-35 uçağını, geçen yıl haziran ayında teslim almıştı.