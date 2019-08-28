Türkiye'ye ABD'den yine S-400'ler vazgeçin uyarısı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, görevdeki ilk ayını tamamlamasının ardından Pentagon’da Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’la birlikte basın toplantısı düzenledi.

Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı sonrası çıkarıldığı F-35 programı hakkında da konuştu.

Mark Esper, “Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olmasını değerlendirmemiz için S-400’lerden vazgeçmesi gerekiyor'' açıklamasını yaptı.





"TÜRKİYE'NİN SİPARİŞLERDEN VAZGEÇECEĞİNİ UMUYORUM"

"Türkiye'nin S-400 sistemlerinden kurtulacağını umduğunu" ifade eden Esper, böyle olmaması durumunda Türkiye'nin F-35 programına dönemeyeceğini söyledi.

"İKİ SİSTEM AYNI ANDA OLMAZ"

Esper ''İkisi sistem aynı anda olamaz. Ya S-400 ya da F-35. Birini garaja koyalım diğerini kullanalım gibi bir durum söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.





Esper, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alabilmesi için S-400 hava savunma sistemlerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN ALTERNATİFİ SU-35

Esper'in bu açıklamalarından saatler önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" demişti.

Bugün, Rusya devlet haber ajansı RIA, Türkiye'nin Rusya ile SU-35 ile SU-57'lerin teslimatı hakkında görüştüğünü de duyurmuştu.

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