Türkiye’ye arabayla gelen gurbetçilere ek süre

Türkiye’ye arabaları ile giriş yapıp yaşadıkları ülkelere koronavirüs nedeniyle geri dönüş yapamayan gurbetçiler için önlemler alındı.

Geri dönemeyen gurbetçilerin, Türkiye’de kalmak için izin süreleri Ticaret Bakanlığı tarafından uzatıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, bu sürenin uzatılacağını söyledi.

Sırakaya, şu ifadeleri kullandı:

SÜRELER UZATILDI

“Yurt dışından Türkiye’ye araçlarıyla gelen ve koronavirüse karşı alınan tedbirler sebebiyle yaşadıkları ülkelere geri dönüş yapamayan vatandaşlarımızın, araçlarıyla Türkiye`de kalma izin sürelerini uzatmak için Ticaret Bakanlığı’mız ile yaptığımız görüşmeler sonrası Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine gönderdiği genelge ile bu süreleri uzatıyoruz.”