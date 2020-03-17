Türkiye'ye dönen umrecilerin karantinada 3'üncü günü

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaparken yakalanan Ronaldinho'nun 1.4 milyon euro kefalet parası önerdiği ancak davanın hakimi Gustavo Amarilla'nın bu teklifi reddettiği öğrenildi.

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Gaziantep'te 31 bin 223 adet kaçak kozmetik eşya ele geçirildi

Şahinbey'deki bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 31 bin 223 adet gümrük kaçağı kozmetik eşyası ele geçirilirken, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.