Türkiye'ye dönen umrecilerin karantinada 3'üncü günü

Sağlık Bakanlığı'nca umreden dönenlerin, Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi.
Bunun üzerine Konya'da 2 yurda 4 bin 938 kişinin yerleştirilmesi planlandı.
2 BİN 200 KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ
Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı evli çiftler dışında herkesin, tek tek ayrı odalara alınması üzerine yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi, diğerleri de farklı illere yönlendirildi.
Umreden dönenler önce havalimanında, ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi.
POLİS TARAFINDAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.
Yurda yerleştirilenlerin 3 öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personelinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi.
14 gün boyunca karantina uygulaması planlandığı için polis tarafından yurdun çevresinde güvenlik önlemi alınırken, caddeler trafiğe kapatıldı.