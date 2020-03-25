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Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti

Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 7 ülkede geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliyesi tamamlandı.

AA | 25.03.2020 - 07:10..
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

"2 BİN 721 ÖĞRENCİMİZ GETİRİLDİ"

Dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesinin tamamlandığını belirten Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti

14 GÜN GÖZETİM ALTINDALAR

Oktay, öğrencilerin ulaşımlarının Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinasyonunda THY ile sağlandığını kaydederek, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

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