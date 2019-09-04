taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6745
Euro
6.2614
Altın
1553.63
Borsa
100077.47
Gram Altın
283.636

Türkiye'ye gelen Alman sayısı Alman medyasının gündeminde

Sene başında başında Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi sorunlara rağmen, ülkemize gelen Alman turist sayısı yüzde 15 arttı.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 20:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Türkiye'ye gelen Alman sayısı Alman medyasının gündeminde

Türkiye bu yıl turizmde oldukça başarılı bir sezonu geride bırakıyor.

YÜZDE 15 ARTTI

Geçen yılın rakamlarıyla karşılaştırıldığında ülkeye gelen Alman turist sayısında yüzde 15 oranında artış var.

Oysa sene başında Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimler yüzünden Alman medyasında "Türkiye'ye Alman turist gitmeyecek." haberleri yapılıyordu.

Ancak öyle olmadı. Türkiye'ye gelen turist sayısında patlama yaşandı.

Türkiye'ye gelen Alman sayısı Alman medyasının gündeminde

Türkiye'ye en çok Ruslar geliyor ancak gelen Almanlar, Ruslardan daha çok para harcıyor.

ALMAN GAZETENİN HABERİ

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde, "Türkiye'de turistler fırtına gibi esiyor" ifadesi yer aldı. Alman gazete, iki ülke arasında yaşanan gerilimlere rağmen Alman turistlerin Türkiye'yi tercih ederek milyonlarca dolar akıttığını belirtti.

Türkiye'ye gelen Alman sayısı Alman medyasının gündeminde

"TÜRKİYE YAZIN YILDIZI"

Ayrıca, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Alman turizm şirketi TUI'nin bir sözcüsü, "Rezervasyonlara bakıldığında müşterilerimizin Türkiye'ye dair bir sorun yaşadıkları sonucu çıkmıyor." dedi. Avrupa'nın en büyük turizm şirketi olan TUI'nin Sözcüsü Türkiye'nin "yazın yıldızı" olduğunu belirterek "Türkiye geçmiş rekorları kırma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

1092
Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

63
Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

98
Abdüllatif Şener yayla şenliğine katıldı

Abdüllatif Şener yayla şenliğine katıldı

68
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

169
Bursa'da 2 buçuk yaşındaki çocuklarına içki içirdiler

Bursa'da 2 buçuk yaşındaki çocuklarına içki içirdiler

264
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

327
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir