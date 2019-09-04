Türkiye'ye gelen Alman sayısı Alman medyasının gündeminde

Türkiye bu yıl turizmde oldukça başarılı bir sezonu geride bırakıyor.

YÜZDE 15 ARTTI

Geçen yılın rakamlarıyla karşılaştırıldığında ülkeye gelen Alman turist sayısında yüzde 15 oranında artış var.

Oysa sene başında Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimler yüzünden Alman medyasında "Türkiye'ye Alman turist gitmeyecek." haberleri yapılıyordu.

Ancak öyle olmadı. Türkiye'ye gelen turist sayısında patlama yaşandı.

Türkiye'ye en çok Ruslar geliyor ancak gelen Almanlar, Ruslardan daha çok para harcıyor.

ALMAN GAZETENİN HABERİ

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde, "Türkiye'de turistler fırtına gibi esiyor" ifadesi yer aldı. Alman gazete, iki ülke arasında yaşanan gerilimlere rağmen Alman turistlerin Türkiye'yi tercih ederek milyonlarca dolar akıttığını belirtti.





"TÜRKİYE YAZIN YILDIZI"

Ayrıca, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Alman turizm şirketi TUI'nin bir sözcüsü, "Rezervasyonlara bakıldığında müşterilerimizin Türkiye'ye dair bir sorun yaşadıkları sonucu çıkmıyor." dedi. Avrupa'nın en büyük turizm şirketi olan TUI'nin Sözcüsü Türkiye'nin "yazın yıldızı" olduğunu belirterek "Türkiye geçmiş rekorları kırma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.