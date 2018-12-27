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Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Suriye sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla geçmeye çalışan bir grup Suriyeli mülteci sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı.

İHA | 27.12.2018 - 02:31..
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Hatay Suriye sınırında kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 6’sı bebek toplamda 13 kişi sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı.

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Altınözü ilçesinde bulunan akrabalarına attıkları yer bildiriminin jandarma ekiplerine haber verilmesiyle sınırda arama başlatan Babatorun Karakolu Jandarma Ekipleri, arazi şartlarının el vermemesi dolayısıyla aramaları yürüyerek gerçekleştirdi.

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı VİDEO

ASKERLER BEBEKLERİ NEFESLERİYLE ISITTILAR

Mültecilerin bulundukları yere ulaşan ve ilk olarak bebekleri kurtaran askerlerin, ambulansa yetişene kadar çocukları nefesleriyle ısıtmaya çalıştıkları ve kıyafetlerini üzerlerine attıkları görüldü.

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Kurtarılanlardan birçoğu hipotermi etkisi altında olurken, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Mülteciler daha sonra Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.
Akıllarda kalan ise, askerlerin çocukların üzerine attıkları ceketleri ve çamura batan botları oldu.

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

Türkiye’ye gelen mültecileri ölümden jandarma kurtardı

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