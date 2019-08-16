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Türkiye'ye kaçak gelenler Van Otogarı'nda yaşıyor

İnsan kaçakçılarına binlerce dolar ödeyerek Van'a gelen göçmenler Van Otogarı'nda yaşama tutunuyor.

İHA | 16.08.2019 - 14:07..
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İnsan tacirleri tarafından kişi başı bin 500 ila 2 bin dolar alınarak Van’a getirilen göçmenler; kentin en işlek noktalarına, otogar ve apartman girişlerine bırakılıyor.

ENGELLİLER VE ÇOCUKLAR DA VAR

Geçtiğimiz yıldan itibaren kente yoğun olarak getirilen göçmenlerin dramları bitmek bilmiyor. Van’ın Başkale ve Çaldıran sınırında insan tacirleri tarafından alınan göçmenler, burada 17 kişilik minibüslere 50-60 kişi bindiriyor. Kaçak yollarla kente getirilen göçmenler, çoğunlukla Van Şehirlerarası Otobüs Terminaline bırakılıyor. Burada aileleriyle birlikte konaklayan göçmenlerin ihtiyaçları ise vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Otogarı mesken edinen göçmenlerin arasından engelli çocuklar ve kadınlar da buluyor.

Türkiye'ye kaçak gelenler Van Otogarı'nda yaşıyor

"VAN HALKI ÇOK DUYARLI"

İHA muhabirine konuşan Yıldırım Aytin isimli vatandaş, şu an otogarda yaklaşık bin 500 göçmenin olduğunu belirtti. Göçmenlerin yemek ihtiyacını çoğunlukla vatandaşların karşıladığını ifade eden Aytin, “Göçmenler için öğle yemeği getirdik. Buradaki insanlar çok mağdur durumdadır. Yemek ve su bulamıyorlar. Diğer taraftan lavabo ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar, çoluk çocuk perişan haldedir. Van halkımız bu konuda çok duyarlı. Öğle ve akşam yemeği konusunda ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Biz de elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye'ye kaçak gelenler Van Otogarı'nda yaşıyor

Türkiye'ye kaçak gelenler Van Otogarı'nda yaşıyor VİDEO

"2 BİN 100 DOLAR VEREREK BURAYA GELDİK"

Yaklaşık 15 gündür otogarda kaldığını dile getiren Akim Said isimli göçmen ise, “2 bin 100 dolar vererek buraya geldik. Ancak memleketimize geri gönderecekler. İnsanlar bize yemek veriyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Yaklaşık 15 gündür ben burada yatıyorum. Biz İstanbul’a gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Büyük ihtimalle bizi geri gönderecekler” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Besma Kerimi isimli göçmen kadın da, bin 500 dolar vererek geldikleri Van’da çok sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Hem konaklama hem de yiyecek sıkıntılarının olduğunu dile getiren Kerimi, çocuğunun kötü şartlardan dolayı hastalandığını söyledi.

Türkiye'ye kaçak gelenler Van Otogarı'nda yaşıyor

Kaçak yollarla Türkiye’ye geçiş yaptıklarını ve bir haftadır burada konakladığını dile getiren Ali Ahmet Hakimi ise, Türkiye’ye gelmek için çok para verdiklerini ifade etti. İnsan tüccarlarının tahsis ettiği minibüse 50 kişinin bindirildiğini ve minibüste nefes almakta güçlük çektiklerine dikkat çeken Hakimi, ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı buna mecbur olduklarını kaydetti.

Türkiye'ye kaçak gelenler Van Otogarı'nda yaşıyor


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