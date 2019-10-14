Türkiye'ye silah satmayacak ülkelerin ihracat rakamları

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve DEAŞ'lı teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Avrupa'da rahatsızlık yaratmış durumda.

Her fırsatta terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek veren Avrupa ülkeleri Türkiye'nin bu hamlesi sonrasında adeta deliye döndü.

Terör örgütü militanlarına kucak açan Norveç, Finlandiya, Hollanda ve Almanya Türkiye'ye silah satmayacağını açıkladı.

Peki bu ülkelerin Türkiye'ye silah ihracatları ne kadar? İşte o rakamlar.

TOPLAMDA 311.1 MİLYON EURO

Listenin başında Almanya geliyor. Almanya 2018'de3 Türkiye'ye 243 milyon euro değerinde silah ihraç etti. Onu 45.1 milyon euro ile Fransa takip ediyor. Dört ülkenin Türkiye'ye yaptığı ihracat rakamı ise toplamda 311.1 milyon euro.

ÜLKELER VE İHRAÇ RAKAMLARI